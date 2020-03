Coronavirus, malati a contatto con i familiari grazie ai tablet

(red.) Il fatto che i parenti non possano stare vicini ai malati e ricoverati negli ospedali bresciani a causa del coronavirus, ma anche chi si trova nelle case di riposo e non può contare sul sostegno dei familiari ha spinto a muoversi anche nella direzione dei contatti. E infatti l’Associazione Artigiani si è proposta mettendo a disposizione 60 tablet. Una tecnologia utile che consente ai degenti di stare a contatto, seppur in lontananza, con i propri cari.

A beneficiare sono le case di riposo di Breno e Rovato e la Mamré di Villa Carcina. Altri dispositivi hanno raggiunto anche gli ospedali di Gardone Valtrompia, la Casa di Dio di Brescia e la Rsa Pasotti Cottinelli. Altri sono in distribuzione tra le case di riposo di Nuvolera, Bovegno e Concesio, così come al Civile, alla Poliambulanza e negli ospedali della Franciacorta. Oltre che in una serie di altre residenze per anziani. Un’altra donazione di trenta tablet arriva anche dalla Banca Valsabbina.