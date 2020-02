Orzinuovi, una cameriera robot serve tra i tavoli al ristorante

(red.) In provincia di Brescia è la prima sperimentazione del genere di qualcosa che in Cina è ormai una tradizione. In via Adua a Orzinuovi, nella bassa, da pochi mesi una famiglia cinese ha aperto un ristorante che serve proprio pietanze cinesi e giapponesi. Ma la particolarità sta nel fatto che al tavolo a servire i clienti si muove da due settimane una cameriera robot.

La curiosità è riportata dal Giornale di Brescia segnalando come il locale oggetto dell’attrazione sia il “Mon Fusion”. Viene impiegata a pranzo e a cena, “guidata” da un tablet comandato dal titolare che carica il vassoio di piatti. E tocca al robot raggiungere i clienti, tanto da chiedere anche il permesso nel caso di ostacoli lungo il percorso.

La cameriera hitech, però, si occupa solo di servire, mentre le ordinazioni vengono raccolte dai ristoratori. Nel frattempo è diventata un’attrazione per quanti, oltre a gustare pranzi e cene, si divertono a immortalarla in un video o a farsi scattare una foto con lei.