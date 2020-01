Messaggi da palazzo Loggia ai cittadini, ecco “Bresciagram”

(red.) “BresciaGram“, fusione tra la città e il popolarissimo servizio di messaggistica Telegram. E’ la nuova soluzione lanciata dal Comune sulla piattaforma e come canale di informazione. All’interno, infatti, si potranno accedere a una serie di messaggi diretti da palazzo Loggia, oltre agli eventi sul territorio.

L’iniziativa è stata presentata ieri, mercoledì 22 gennaio, dall’assessore alla Partecipazione Alessandro Cantoni sottolineando come attraverso quel sistema si potrà accedere in futuro a molte altre informazioni legate al Comune e ai consigli di quartiere.

A gestire l’applicazione è l’ufficio stampa di palazzo Loggia e potrebbe anche aprirsi in futuro a chi intende far conoscere le proprie iniziative. Per accedere al servizio bisogna scaricare l’applicazione Telegram sul proprio cellulare, iscriversi con un profilo e cercare il canale “Bresciagram”.