Lonato, aperto il teleriscaldamento dalla Feralpi

(red.) Il progetto è nato nel 2016 e da ieri, venerdì 20 dicembre, è realtà a Lonato del Garda, nel brescinao. Si tratta del teleriscaldamento fornito dal calore del ciclo di lavorazione e in uscita dall’azienda Feralpi, convogliato verso abitazioni e attività pubbliche e private. Ieri è arrivato il primo passo, ma già si pensato di allargare la rete nel 2020 e con l’idea di riscaldare tutto il territorio nell’arco di dieci anni. L’investimento è di circa 4 milioni di euro e consente di recuperare il calore (che altrimenti andrebbe disperso) dalle lavorazioni.

Dall’acciaieria raggiunge poi 2 chilometri di tubi rifornendo gli edifici comunali, strutture sportive, alcune scuole e realtà private. Ma il presidente Giuseppe Pasini ha annunciato di voler ampliare la rete, magari arrivando anche fino a Desenzano. Al taglio del nastro era presente anche il sindaco Roberto Tardani che ha sottolineato come questo intervento ridurrà le emissioni di anidride carbonica del 40% entro il 2030, mentre l’energia in fornitura avrà oltre il 60% in meno di carbonio.

Ad oggi è garantita una potenza di 4 MWt con la possibilità di riscaldare fino a 500 edifici e anche un’altra centrale collegata. Insieme al sistema fornito dalla Feralpi, è stato anche realizzato un murale su una parete da 60 metri quadrati e che, grazie a una pittura speciale, consente di assorbire l’anidride carbonica dall’aria.