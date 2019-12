5G, Brescia tra le prime in Italia con la nuova tecnologia

(red.) Brescia è tra le prime città italiane che sperimenterà le nuove connessioni internet ancora più veloci con la tecnologia 5G. Si parte proprio oggi, sabato 7 dicembre, con l’introduzione da parte della Tim del servizio nei quartieri di Chiesanuova, in via Sorbanella, Chiusure e Mompiano. Entro il 2019 arriverà anche nel centro storico, a San Polo, Urago Mella e Sant’Eustacchio. Con il nuovo anno, nel 2020, il servizio sarà esteso a Porta Venezia, Bettole e a Sant’Eufemia.

Sempre l’anno prossimo altre città come Bergamo, Como e Varese si doteranno della nuova tecnologia. E su questo fronte stanno lavorando anche le altre compagnie telefoniche. La tecnologia 5G permetterà agli smartphone e a tutti i dispositivi connessi di viaggiare in rete in modo più veloce e in contemporanea. Una soluzione utile soprattutto per le smart cities.