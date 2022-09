A Travagliato la seconda edizione di “Barba che Gol!”

Brescia. Lunedì 5 settembre alle 11,30 presso Utr di Brescia, in via Dalmazia 92/94 Brescia, si tiene la presentazione della seconda edizione di “Barba che Gol!”, l’evento di beneficienza, in programma il 18 settembre, organizzato dall’associazione Les Roys Sport Social Club.

Saranno presenti la bresciana Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione di Regione Lombardia, Massimo Lombardo, Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia, Renato Pasinetti, Sindaco di Travagliato, Massimo Cominardi, Consigliere comunale di Travagliato con delega allo sport, Anna Maria Gandolfi, Consigliere di parità in Regione Lombardia, i Capitani delle quattro squadre di calcio che si sfideranno tra cui Diego Bazoli dei Bearded Brixia e i Presidenti delle tre realtà sociali alle quali sarà devoluto il ricavato, I Bambini Dharma, Fondazione Nadia Toffa Onlus e La casa di Leo.

“Barba che Gol!” è un Quadrangolare di Calcio che vuole diventare un tributo a ciò che Brescia e Bergamo, con i loro ospedali, hanno fatto durante la pandemia. Una giornata di sport, solidarietà e divertimento per grandi e bambini per chiudere al meglio un’estate all’insegna della ripartenza.

«Questo è l’ennesimo memorial che viene organizzato proprio per far passare un messaggio molto importante: lo sport unisce- ha commentato la Vicepresidente della III Commissione di Regione Lombardia Simona Tironi.- È proprio attraverso lo sport e attraverso giornate come queste che si riesce ad aiutare realtà meno fortunate o comunque che si occupano dei più fragili e dei più deboli, in questo caso dei bambini ricoverati e curati presso gli ospedali di Brescia e Bergamo».

«Proprio in vista di Brescia e Bergamo Capitali della cultura 2023, queste due città sono due cuori che si uniscono in uno solo così come è stato durante la pandemia. Uno sport, il calcio, che ha sempre visto come antagoniste queste due città ma che nel momento del bisogno si uniscono in un cuore unico che batte forte a supporto dei bambini e delle loro famiglie.

Ecco perché saranno sostenuti i progetti della pediatria degli Spedali Civili e dei bambini abbandonati che grazie all’associazione I Bambini Dharma trovano una famiglia, calore e affetto, e attraverso la Casa di Leo, al Papa Giovanni XXIII, le famiglie sono accompagnate in quel percorso della malattia dei loro figli».

«Con la generosità dei nostri grandi sportivi e dell’associazione barbuti che è capofila organizzatore insieme a Les Roys sono sicura si riuscirà a fare tanto. Regione Lombardia non può che partecipare, supportare e ringraziare. È per me un grande onore ospitare la rassegna “Barba che Gol!” nella mia città, Travagliato» ha concluso l’assessore regionale.