Lumezzane, i “Filosofi a Tavola” con Flavia Monceri

Lumezzane. Giunge alla fine del suo percorso la nuova sezione “Filosofi a Tavola” del festival Filosofi lungo l’Oglio: venerdì 29 luglio ultimo show-cooking a Lumezzane (Brescia), presso la Lumeteca (Via Moretto 13) alle 20, in compagnia della professoressa Flavia Monceri, con un reading affidato all’attore Antonio Palazzo. Come di consueto, i piatti sono frutto dell’opera della chef Francesca Marsetti, volto noto in Rai al fianco di Antonella Clerici.

“Cibo e potere: l’uomo non è ciò che mangia” sarà il titolo della lectio di Flavia Monceri, professoressa ordinaria di Filosofia politica all’Università del Molise. «“L’uomo è ciò che mangia”, si dice, e ciò sembra un’ovvietà. – afferma la studiosa nella sua presentazione – Ma questa affermazione, come cercherò di mostrare, non solo non è affatto ovvia, ma ha anche a che fare con il potere di costruire e imporre gerarchie fra gli individui. È necessario dunque superare quest’idea se si vuole recuperare un rapporto armonico con ciò che “si mangia” e preservare la libertà individuale di fare esperienza del mangiare e del bere anche oltre le dimensioni del “locale” e del “nazionale”».

Laurea in Scienze politiche (Università di Pisa), dottorato in Filosofia delle scienze sociali (Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa), diploma di pianoforte principale (Istituto Musicale Pareggiato “L. Boccherini”, Lucca), Monceri dirige le collane “Difforme” e “Sakura. Filosofie e società nei prodotti culturali” presso le Edizioni ETS di Pisa. La sua attività di ricerca ruota intorno alla revisione dei modelli filosofico-politici, teorico-politici e della filosofia delle scienze sociali tradizionali, con particolare attenzione all’impatto delle differenze individuali e della diversità sulle contemporanee società complesse e multiculturali e in una prospettiva interdisciplinare e intersezionale.

Per partecipare alla serata, i biglietti sono disponibili, con una quota di partecipazione pari a 38 euro, sul sito: https://www.filosofilungologlio.it/festival-filosofi-lungo-l-oglio/206-filosofi-a-tavola-flavia-monceri-cibo-e-potere-l-uomo-non-e-cio-che-mangia.html