Testamento biologico, Brescia in ritardo: il Codacons scrive a Del Bono

Brescia. Anche nel Bresciano sono davvero molto poche le persone che hanno depositato la propria «Disposizione anticipata di trattamento» (Dat), uno dei modi per far valere il rispetto della propria volontà nel cosiddetto fine vita, normato dalla legge 219 del 22 dicembre 2017 e in precedenza attuato in forma privata attraverso notai o associazioni.

Le recenti vicende di Fabio Ridolfi (tetraplegico da 18 anni, che ha chiesto allo Stato di accedere al suicidio medicalmente assistito) e dell’ex presidente dell’Emilia Romagna Antonio La Forgia (morto l’altro giorno a 78 anni tramite sedazione) hanno riportato in primo piano la questione.

Una Dat solleva parenti e affetti da decisioni complesse tramite un atto di autodeterminazione.

Il Codacons scrive al sindaco di Brescia perchè venga implementata la campagna di informazione di una simile possibilità.