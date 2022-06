Gardone, manca il personale: salta la Notte Fondente

Gardone Riviera. Non si farà La Notte Fondente a Gardone Riviera (Brescia), evento che, dopo due anni di stop, avrebbe dovuto riprendere questa estate.

Troppo poche le adesioni dei ristoratori locali, solo quattro quelle pervenute al promotore Marco Zuanelli, pasticcere di Salò e al responsabile dell’evento, lo chef Carlo Bresciani, e perciò l’iniziativa enogastronomica itinerante salta. I locali faticano a reperire lavoratori stagionali e la serata avrebbe comportato troppe difficoltà, da qui la rinuncia.

Un segnale della crisi che sta attanagliando un po’ tutto il Garda dove gli operatori ed imprenditori locali faticano a trovare personale per la stagione alle porte. Se nel 2019 la manifestazione aveva raccolto un grande successo tra gli aderenti, 24 i ristoranti che avevano realizzato un menù a tema cioccolato, dall’antipasto al dolce, quest’anno la situazione è notevolmente cambiata, con solo quattro adesioni, troppo poche per pensare di mettere in scena la serata.