Persone in transizione, apre a Brescia lo sportello SPiT

Brescia. Si chiama “La Fenice” il primo progetto di riferimento nel bresciano con l’obiettivo di seguire ed aiutare tutte le persone transgender nel loro difficile percorso di scoperta ed affermazione personale.

I dati riportano che le persone che soffrono di disforia di genere in Italia sono circa 400mila (Fonte Onig), ma si reputa il numero sottostimato. Un numero decisamente alto, soprattutto in considerazione del fatto che, fino ad oggi, le persone bresciane con questo tipo di necessità dovevano rivolgersi ad altre città o addirittura alle regioni confinanti per trovare un aiuto concreto.

Anche la Leonessa ora ha un servizio ad hoc, costituito un team di professionisti che seguirà le persone con disforia di genere dal primo accesso fino alle necessità finali. Tra questi ci sono, infatti, psicologi, medici, avvocati, logopedisti, professionisti per l’estetica e professionisti della relazione d’aiuto.

Il percorso delle persone transgender, infatti, presenta una sofferenza specifica, che richiede un approccio multidisciplinare per la presa in carico corretta.

Il progetto prevede, in linea con i più alti standard scientifici internazionali, un approccio che supporterà le persone sotto il profilo psicologico, prima di poter iniziare una qualsivoglia terapia ormonale sostitutiva (la cosiddetta TOS). Un team di psicologi esperti si occupa quindi della presa in carico iniziale e del supporto emotivo durante tutto il percorso.

Una volta certificata la presenza di un’effettiva disforia di genere il testimone passa alla medicina: endocrinologi, ginecologi ed andrologi specializzati

prendono in cura la persona riducendo al minimo i possibili danni biologici delle eventuali cure erogate e si occupano di garantire la massima salute possibile.

Il progetto prevede anche un supporto legale con professionisti opportunamente formati, in grado di assistere le persone che lo desiderano, nella richiesta dell’aggiornamento anagrafico dei documenti o nella richiesta di autorizzazione al Giudice per gli interventi di riassegnazione.

Restano esclusi da questa possibilità i minorenni, per i quali il riferimento è all’ospedale Careggi di Firenze. Presente anche un gruppo di supporto per i genitori.

Nel percorso, viene spiegato da Arcigay Brescia, la persona non sarà sola

ma, anzi, potrà avvalersi anche dei cosiddetti gruppi di Auto Muto Aiuto (AMA). Occasioni di incontro ed aiuto reciproco da parte di persone che hanno vissuto la stessa esperienza condotti da facilitatori e facilitatrici esperte in materia che sono presenti da più di due anni sul territorio bresciano.

Molto importante per il benessere della persona è cercare di uniformare il proprio corpo all’aspetto del genere a cui sente di appartenere sia dal lato chirurgico (effettivo cambiamento dei tratti sessuali primari e secondari) sia dal lato puramente estetico ed il progetto si avvale della convenzione con centri estetici d’avanguardia e centri di Logopedia per la femminilizzazione e la mascolinizzazione della voce.

Ad oggi le richieste di aiuto per chi soffre di disforia di genere sono aumentate. Il gruppo AMA del centro conta ben più di 40 partecipanti (tra i 18 e i 70 anni) agli incontri presso la sede dell’associazione, che si svolgono il primo e il terzo sabato del mese nella sede di vicolo Paitone.

Durante il lockdown le presenze, seppur online, si sono più che triplicate e rispettivamente: nel 2020 sono state 195 e nel 2021 sono state 189.

Quindici persone hanno concluso il loro percorso di affermazione col cambio anagrafico.

Nei primi mesi del 2022 si contano 92 presenze fra gli incontri in sede e quelli online. Nel gruppo vengono accolte tutte le persone che chiedono un aiuto perché non si sentono appartenere al sesso indicato alla nascita, oppure non conformi al binarismo di genere o confuse, oppure semplicemente per non sentirsi persone sole ed isolate.

La stima di Arcigay Brescia è che nel bresciano siano almeno 4mila le persone che vivono la situazione definita “disforia di genere”, ovvero una condizione caratterizzata da una intensa e persistente sofferenza causata dal sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso.

Per informazioni: gruppo.t@arcigaybrescia.it o 349 410 4957.