Latteria Molloy: da venerdì a domenica il PeopleFest

Brescia. Tre giorni di festival, tra politica, libri e spettacoli, alla Latteria Molloy: da venerdì 10 giugno a domenica 12 giugno a Brescia arriva il PeopleFest, organizzato – in collaborazione con Sottovuoto Eventi – da People, la casa editrice fondata da Giuseppe Civati, Stefano Catone e Francesco Foti.

Il festival si aprirà venerdì 10 giugno, alle 19, con la presentazione di “Modello Putin”, libro scritto da Mattia Bernardo Bagnoli, per anni inviato dell’ANSA a Mosca.

Alle 21 spazio a “La Bestia”, l’ultimo spettacolo di Massimiliano Loizzi, volto del Terzo Segreto di Satira, stand-up comedian, scrittore e autore e interprete degli spettacoli prodotti dai Mercanti di Storie.

Sabato 11 giugno alle 19 verrà presentato l’ultimo numero di Ossigeno, la rivista di People, con il direttore Paolo Cosseddu e Insaf Dimassi, attivista per i diritti della cittadinanza e autrice di “Dialoghi sul diritto di cittadinanza” (ed. Le Lucerne).

Alle 21 Camilla Filippi, attrice e artista visiva, interpreterà “Non esistono piccole donne”, un reading composto dalle storie narrate da Johannes Bückler, una Spoon River fatta di storie originali di donne che hanno segnato il proprio tempo, a volte da eroine, altre da vittime, quasi sempre accantonate nella memoria comune per lasciar posto agli uomini.

Domenica 12 giugno la serata inizierà alle 18 con la presentazione di “Over the rainbow”, libro di Francesca Druetti dedicato ai Pride, un’occasione per riflettere sulla situazione dei diritti civili e delle persone LGBT+ in Italia. Alle 19 Serena D’Angelo e Francesca Parmigiani si confronteranno a partire dai loro ultimi due libri, “Partigiane” e “La Resistenza spiegata ai bambini” (ed. Beccogiallo). Alle 21 il festival verrà chiuso da Giuseppe Civati con il suo reading “Immaginario”, Una lettura dedicata a ciò che immaginiamo, alle storie che ci ispirano, a ciò che ci consente di superare il quotidiano e quel presente che ci definisce.

L’ingresso è gratuito, è consigliata la prenotazione al 3479367391 o su distilleriamolloy@gmail.com. Tutte le informazioni sull’evento facebook a questo link: https://www.facebook.com/events/586997989306598