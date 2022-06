“OgniGiorno in Lombardia”: finanziati tre progetti nel Bresciano

Milano. Sono 3 i progetti della provincia di Brescia finanziati da Regione Lombardia nell’ambito del bando “OgniGiorno in Lombardia”, per un contributo di 61.990 euro. La misura – a sportello valutativo – ha una dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro, è stata aperta lo scorso 2 maggio 2022, resterà attiva fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 15 settembre 2022 (per iniziative da realizzare dal 2 maggio 2022 al 31 dicembre 2022).

In questa prima finestra, sono stati ammessi al finanziamento regionale ben 27 progetti per un contributo regionale di 694.814,10 euro. L’obiettivo della misura è sostenere lo sviluppo di strategie di promozione turistica a livello locale, favorendo la conoscenza delle eccellenze territoriali.

“Il grande successo del bando – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni – dimostra che c’è tanta voglia di ripartire e far conoscere al mondo le bellezze della nostra Lombardia. Istituzioni, enti locali e realtà territoriali del Bresciano hanno colto al volo l’occasione, comprendendo che è necessario uno sforzo collettivo per promuovere al meglio le eccellenze del territorio. Dopo anni di difficoltà, è evidente che non c’è più tempo da perdere, in vista anche delle prossime sfide che ci attendono, con eventi come Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e le Olimpiadi Milano Cortina del 2026. La Lombardia merita di essere scoperta e valorizzata 365 giorni all’anno”.

Possono fare domanda soggetti di natura pubblica; di natura privata in forma non imprenditoriale e soggetti in forma imprenditoriale

INTERVENTI AMMISSIBILI – I progetti devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all’estero.

Ecco i progetti ammessi della provincia di Brescia.

PROVINCIA DI BRESCIA

“Serate a lume di stella 2022”; soggetto richiedente: Consorzio forestale terra tra i due laghi. Contributo concesso: 9.240 euro.

“Empiria”; soggetto richiedente: Apex Service srl. Contributo concesso: 30.000 euro.

“OgniGiorno inLombardia-Enjoy the outdoors in valle Sabbia”; soggetto richiedente: Comunità Montana di Valle Sabbia. Contributo concesso: 22.750 euro.