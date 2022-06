Erbusco, “Sport vs bullismo”: un progetto della Polisportiva

Erbusco. Si intitola “Sport vs Bullismo” il progetto sociale che verrà lanciato con una conferenza stampa nazionale il prossimo 14 giugno alle 18 presso il Teatro Comunale di Erbusco (Brescia) dall’omonima Polisportiva e centro polifunzionale e che ha due importanti obiettivi: convogliare il mondo dello sport erbuschese in un’unica grande realtà, con l’intento, da parte di tutti gli impianti e tutte le strutture sportive presenti sul territorio e promuovere la filosofia dello “Sport per Tutti”. Al momento sono attive le sezioni Calcio, Pallavolo , Pratica Psicomotoria e Pattinaggio artistico a rotelle.

Portabandiera di questa promozione sarà quindi un progetto sociale per il territorio.

Un allarme lanciato ad alta voce e che ha come obiettivo quello di educare e disciplinare i giovani d’oggi al rispetto e al senso civico verso il prossimo, verso i più deboli con l’aiuto dello sport che racchiude in sé valori etici quali comunione, rispetto, supporto.

I dilaganti e gravissimi fatti di cronaca che continuano a susseguirsi e che vedono protagonisti i giovani impegnati in azioni che minano la libertà

dell’altrui individuo non possono essere ormai più ignorati.

Silvio Lancini, Presidente della Polisportiva ha così commentato la nascita dell’iniziativa erbuschese: «Al contrario di quanto si possa pensare il bullismo è un fenomeno frequente e non riguarda esclusivamente la scuola, in realtà può manifestarsi in tutti i luoghi di aggregazione, quelli dove bambini e ragazzi trascorrono la maggior parte del tempo insieme, che sia per svago, religione, sport o per altre attività sociali. Noi pensiamo che la lotta al bullismo possa passare anche attraverso lo sport. L’obiettivo è diffondere la cultura e della legalità, attraverso un approccio basato sul rispetto e la condivisione dei valori sportivi. Un approccio che esalti lo sport come divertimento e la cultura del “fair-play” come stile di vita, che sappia educare i giovani ad una cittadinanza attiva e alla conoscenza delle regole, che combatta ogni forma di violenza e di discriminazione connessa allo sport e valorizzi l’importanza dello sport come strumento di inclusione sociale».

«Educare allo sport significa formare nuovi cittadini consapevoli e responsabili, capaci di scendere in campo contro violenza ed esclusione. Pensiamo che le organizzazioni e i Club dovrebbero mettere in atto misure preventive e avere un atteggiamento di tolleranza zero nei confronti del bullismo, visto l’impatto che questo fenomeno ha sul benessere psicofisico dei ragazzi e quindi degli atleti- continua Lancini. Pensiamo che sia importante promuovere un ambiente sportivo sano, di relazioni e di sostegno. Crediamo sia necessario coinvolgere io genitori, la comunità, le componenti produttive e leaders adulti per garantire la sensibilizzazione sul tema del bullismo».

Brand Ambassador d’eccellenza del progetto sarà Massimo Bulleri, classe 1977, ex player della Nazionale Italiana di Basket e Medagliato Olimpico ai Giochi di Atene 2044 che ha così commentato il suo ruolo all’interno dell’iniziativa: «Quando Magda (Magda Rodighiero Direttore Creativo dell’agenzia di MR Comunicazione che segue il marketing della Polisportiva di Erbusco ndr..) mi ha proposto questo ruolo non ho avuto la benché minima esitazione ad accettare con grande piacere ed estremo onore. Veramente molto curioso per “Il bullo” (nickname storico di Bulleri, ndr,) trattare questo

tema. Ed è proprio partendo da questa “stranezza” che affronterò questo percorso con grande trasporto emotivo essendo un fenomeno, purtropp sempre più diffuso». «Mi approccerò al progetto- ha continuato Bulleri- affrontando tematiche a me care come il dare quotidianamente l’esempio, di come sia troppo facile e allo stesso tempo vigliacco essere forte con i deboli

di come la gentilezza debba di base regolare i rapporti interpersonali, di come la diversità sia un valore aggiunto e come tale un arricchimento e non il problema, ma soprattutto di quanto sia importante avere il coraggio di denunciare e allo stesso tempo quanto sia fondamentale dall’altra parte mostrarsi desiderosi di ascoltare chi ha la necessità di liberarsi di un peso troppo grave da tenere dentro».