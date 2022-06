San Felice, ricco cartellone di eventi per l’estate 2022

San Felice del Benaco. L’Amministrazione comunale di San Felice del Benaco (Brescia), ha presentato il calendario della manifestazioni per la stagione estiva 2022.

Un cartellone di spettacoli, concerti, cinema, mostre, laboratori per bambini, incontri, visite guidate, sport e tradizione, che interesserà l’intero territorio, dai centri storici ai porti, ai parchi.

«Dopo lo stop delle attività imposto dalla pandemia, il desiderio di tornare a godere della bellezza si fa sentire molto forte. Per questo con l’Assessorato alla Cultura per la stagione estiva, abbiamo organizzato un palinsesto di spettacoli di arte dal vivo, teatrali, visivi, musicali, di lettura e di arte partecipata, grazie alla collaborazione con diverse realtà del Comune, come la Biblioteca, l’Associazione Viandanze, Fondazione Cominelli, L’Associazione Corte delle Muse, Meccaniche della Meraviglia e Il Filmfestival del Garda- ha detto Sandra Tarmanini, Assessore alla Cultura del Comune. Proporremo infatti un programma che coinvolge differenti forme di rappresentazione artistica, in dialogo tra loro».

Il calendario di eventi prevede infatti il 2 luglio l’inaugurazione della mostra “E.FIOR” presso la Fondazione Cominelli; il 2-9-16 luglio “Cmmedie dialettali” al castello di Portese; il 13 luglio lo spettacolo teatrale “Tira mola e Tambala”, a cura di Viandanze; il 3 agosto lo spettacolo teatrale “Oikos terra madre” a cura di Viandanze, presso il Parco delle Paludi.

Il 6 agosto Onirico Sipario, spettacolo teatrale presso il Castello di Portese; l’ esposizione “Filò” di Valentina Vannicola per Meccaniche della Meraviglia nella chiesa trecentesca del Cimitero storico di San Felice del Benaco, fino al 2 ottobre, con visita guidata con l’autrice nel mese di settembre.

Per l’estate 2022 le manifestazioni si aprono alla musica, al grande cinema, all’intrattenimento, alla Festa del Lago (17 luglio), che vedrà protagonista il Porto di Portese con l’Associazione dei Marinai, il pesce di lago, lo street food, la birra artigianale sanfeliciana, il tutto accompagnato dalla musica pop italiana.

Tornano per i venerdì sera anche le “Notti Felix” in Piazza Municipio con la musica dal vivo, e per l’ultimo week end del mese (29/30 e 31 luglio) torna l’attesissimo “Jazz Festival”, che vanterà artisti di fama nazionale e internazionale. Il Festival è uno dei momenti di punta della stagione estiva su cui l’Amministrazione ha deciso di investire, affinché possa realmente consolidarsi e divenire evento di riferimento e di richiamo per San Felice del Benaco, e estendersi al Lago di Garda, alla città e provincia, grazie alle risorse e alle professionalità messe in campo, ormai da cinque edizioni.

Trentacinque le proiezioni tra Cinefelix e Cinepiccoli, con un serata speciale dedicata a Jeams Bond in Piazza Municipio a San Felice, ma anche mercatini in centro a Portese e serate musicali nelle piazze di Portese e San Felice e, tra le altre iniziative, il 24-25 settembre Burf, “Festival dei burattini”.

Confermato anche il Servizio del Trenino turistico.

E’ stato aperto l’ufficio turistico- Infopoint di Piazza Municipio, che proseguirà la sua attività per l’anno intero. E’ sempre a disposizione inoltre, la pagina FB dell’Info Point, uno strumento, che insieme allo sportello, ai programmi e materiali cartacei, al sito istituzionale e la pagina fb ufficiale del Comune di San Felice del Benaco, sarà al servizio della cittadinanza e degli ospiti stranieri.