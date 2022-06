Brescia, 100 miglia per la pace il clima ed il disarmo

Brescia. E’ fissata per sabato 4 giugno, con partenza alle 7,30 da Campo Marte e arrivo in Piazza Loggia a Brescia alle 18 la “Pedalata di impegno civile-100 Miglia per il Clima, la Pace e il Disarmo”, promossa da Fiab Brescia – Paciclica e Acli- Per…corri la Pace, con l’adesione di Legambiente Brescia, Friday For Future, Brecycling, Rete Restiamo Umani Brescia e Uisp.

“Le Pedalate di Impegno Civile- viene spiegato dagli organizzatori- sono aperte a tutti coloro che amano la bici per visitare luoghi simbolici nel segno della democrazia, della pace e dell’ambiente, partendo da casa propria con un mezzo profondamente non-violento e rispettoso dell’ambiente”.

“E’ nel segno di questi principi che FIAB-Paciclica e ACLI – Per…corri la Pace di Brescia intendono testimoniare con una pedalata il proprio impegno a: contrastare attivamente il surriscaldamento del pianeta e a lavorare per la pace e il disarmo”.

“Siamo nel pieno di una guerra in Europa che, contemporaneamente ad altre sparse sul pianeta, stanno uccidendo migliaia di persone, provocando migrazioni di massa e distruggendo intere città e territori. Potremmo essere alle porte di una terza guerra mondiale, nucleare, catastrofica per l’umanità”.

“Occorre smettere tutte le guerre- si legge nella presentazione dell’iniziativa- occorre smettere tutte le guerre in corso, svuotare gli arsenali militari e ripartire dai principi sui quali è stata creata l’Onu: promozione della pace e della sicurezza, dello sviluppo, il rispetto dei diritti umani e la protezione contro i rischi ambientali”.

“I prossimi 10 anni saranno decisivi per fermare il cambiamento climatico, per

uscire dalla crisi sociale ed economica, per effettuare la transizione ecologica,

per democratizzare la rivoluzione digitale, per prevenire nuove grandi migrazioni. Per affrontare e risolvere questi grandi-problemi-comuni-glocali, c’è bisogno dell’impegno di tutti gli abitanti della terra, cittadini, cittadine e istituzioni di ogni livello.

“Dobbiamo sviluppare una mentalità e una cultura del “prendersi cura” capace di sconfiggere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che purtroppo prevalgono. Cura delle giovani generazioni, cura della scuola, cura degli altri, cura del pianeta, cura del bene comune e dei beni comuni, cura dei lavori di cura, cura della città, cura dei diritti umani, cura della democrazia”.

“C’è bisogno di una politica e un’economia della cura per costruire una società più giusta, più umana e sostenibile. “In bici per l’Ambiente e per la Pace”. Due impegni che ancora pochi anni fa erano visti separati, non più ora con l’evidenza delle tragedie umanitarie causate dal surriscaldamento del pianeta con i conseguenti cambiamenti climatici e il nesso dimostrato di questi con il consumo dei carburanti fossili e le guerre per accaparrarseli”.

Tra le istruzioni per partecipare all’iniziativa viene ricordato che “la partecipazione alla manifestazione è del tutto libera e con piena responsabilità di ogni partecipante. Ognuno dovrà viaggiare in autonomia per tutte le necessità (cibo e ricambi)”. “Il percorso di 100 Miglia/160 km è finalizzato a visitare luoghi simbolici per il clima e l’ambiente (risparmio energetico, agricoltura biologica, siti industriali recuperati, siti inquinati o inquinanti …) e per il disarmo (basi militari e di munizionamento, produttori di armi, processi di riconversione industriale”.

“Per chi ritenesse di non poter pedalare per un intero percorso può decidere quando aggregarsi al gruppo e quando lasciarlo a seconda delle proprie esigenze”.