“Sul filo dell’Arte”: appuntamento a Elnòs Shopping nel fine settimana

Roncadelle. Ali gigantesche per volare con la fantasia, Dante Alighieri con la sua Divina Commedia, acchiappa sogni, salotti POP, il tributo alla immaginifica Frida Khalo poi e la Stanza di Arles di Van Gogh che da quadro si trasforma in una stanza vera e propria per diventarne protagonisti. Sono solo alcune delle opere di Urban Knitting che l’Associazione Sul filo dell’Arte porta questo week end a ELNÒS Shopping.

Una presenza colorata, umana e attiva che stupirà e divertirà il pubblico non solo come arte da vedere a da vivere ma anche attraverso i laboratori per grandi e piccoli che nel corso delle giornate del 4 e del 5 giugno saranno liberi e aperti. Con le creatrici delle opere esposte infatti si potranno realizzare gli Hojos de Dios portafortuna della tradizione sudamericana che i papà creano per i loro bambini per proteggerli fino all’età di 5 anni.

I laboratori si svolgeranno il 4 e il 5 pomeriggio nel Refresh Hub al piano terra a fianco dell’infopoint dalle 15 in poi per gruppi di 8 bambini a rotazione mentre lo spazio sarà aperto e visitabile dalle 9.00 alle 20.00.

Nella galleria di ELNÒS Shopping proseguiranno al contempo gli appuntamenti settimanali all’insegna della fantasia per i più piccoli grazie alla collaborazione con Abibook – Cooperativa Sociale: sabato 4 giugno il laboratorio a tema “Finalmente, vacanze!”, permetterà di prepararsi alle vacanze con tante letture divertimenti ed emozionanti. Nel format ELNÒS Leggi e Crea saranno previste sessioni di 30 minuti, dalle 10 alle 12. Nella stessa giornata, nel Piazzale della Locomotiva del Castello di Brescia, avrà luogo l’appuntamento fuori sede, in collaborazione con WeLoveCastello, con principi e principesse, tra libri pieni di avventure per sollecitare la fantasia.