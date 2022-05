Brescia, torna “Suonami”, pianoforti ‘selvaggi’ in città

Brescia. Torna a Brescia, dal 3 al 5 giugno la nona edizione di “Suonami!”, progetto promosso dall’associazione Cieli Vibranti, in collaborazione con numerose realtà culturali del territorio, grazie al sostegno di Bper Banca e Centrale del Latte di Brescia e con il patrocinio del Comune di Brescia.

Già realizzato con successo dal 2014 a Brescia, Cremona, Mantova, Parma, Lecco, Varese, Desenzano del Garda, Sirmione, Sarnico, Saronno e Legnano, prevede di “invadere” Brescia con numerosi pianoforti verticali colorati, dislocati negli spazi più suggestivi e messi a disposizione di tutti, per colorare di musica il paesaggio urbano.

Gli strumenti saranno disponibili dal 3 al 5 giugno: i pianoforti animeranno le vie e le piazze di Brescia, con eventi realizzati in collaborazione con il Conservatorio “Luca Marenzio” e le più importanti scuole di musica e associazioni culturali della città e della provincia, ma soprattutto con la musica che tutti – passanti, curiosi, appassionati – indipendentemente dalla loro preparazione tecnica, potranno suonare sugli ottantotto tasti in assoluta libertà.

In collaborazione con Musica in Comune, lo sportello musica del Comune di Brescia, sono inoltre in programma alcuni interventi in modalità busker, che animeranno le postazioni secondo il calendario riportato di seguito.

Il progetto prevede la collocazione di otto pianoforti verticali negli spazi più suggestivi del centro storico: Corso Zanardelli, Piazza Loggia, Piazza Vittoria, Piazza Paolo VI, Portici via X Giornate, Corso Mameli, Stazione Metro Vittoria, Cascina Parco Gallo.

I pianoforti saranno “suonabili” tutto il giorno, dalla mattina alla sera; quelli posizionati all’aperto saranno ritirati alle 19 e ricollocati il mattino successivo.