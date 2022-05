Brescia si tinge di rosa con la StraWoman 2022

Brescia. Per il 12esimo anno consecutivo torna la corsa/camminata non competitiva di 5 km dedicata alle donne, ma aperta a chiunque voglia trascorrere una giornata di sport.

Nata nel 2011, StraWoman è un tour itinerante “al femminile” di tutta Italia, all’insegna della corsa, del benessere psico-fisico e del divertimento.

Non è necessario essere delle runners esperte, basta avere entusiasmo e voglia di divertirsi

Migliaia di runners nelle edizioni precedenti hanno indossato la t-shirt rosa ufficiale di StraWoman e corso al grido di “We Run The World!”.

Domenica 29 maggio, con la collaborazione del Comune di Brescia, si terrà la tappa bresciana del tour StraWoman. Il ritrovo è fissato alle 9 allo StraWoman Village, un’area allestita presso Piazza della Vittoria ed interamente dedicata alle partecipanti, con dj set, attività ludico-sportive, riscaldamento a cura dei personal trainer della palestra Millennium Sport & Fitness e l’intrattenimento di Francesco Nasti, speaker di Radio Viva FM, la radio ufficiale dell’evento.

Alle 10 la partenza: un fiume di maglie rosa animerà il centro storico di Brescia.

La marcia, che prevede un percorso di 5 km, è a ritmo libero e ciascuno potrà scegliere la propria andatura.

All’arrivo, sempre in Piazza della Vittoria, rifresco finale e medaglia di partecipazione attendono tutte le runners.

StraWoman promuove il 1522 – numero Antiviolenza e Stalking. Su tutti i pettorali gara infatti è riportato il numero 1522 a sostegno del servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero gratuito e attivo 24 h su 24 accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. L’obiettivo è quello di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

La quota di iscrizione è di 13 euro fino al 27 maggio e comprende t-shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento e assistenza medica.

Iscrizioni online su www.strawoman.it o nei seguenti punti venditi autorizzati:

Millennium Sport & Fitness – Via Vittime Civili di Guerra 10, Brescia; Forrest Gump – Via Orzinuovi 50/D, Brescia; Decathlon Castenedolo – Via Vulcania 11, Castenedolo; Decathlon Roncadelle – Via E. Mattei 33-35, Roncadelle.

Il pacco gara potrà essere ritirato mercoledì 25 maggio dalle 11 alle 19 presso la palestra Millennium Sport & Fitnessin via Vittime Civili di Guerra 10, a Brescia; oppure domenica 29 maggio dalle ore 8 alle 9 presso il Village Strawoman allestito in Piazza della Vittoria.

L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di

manifestazioni a scopo ludico – aggregativo.