Brescia al trentennale della strage di Capaci

Brescia. Anche Brescia sarà a Capaci, lunedì 23 maggio, in occasione alle celebrazioni ufficiali nel Giardino della memoria di Isola delle Femmine, del trentennale della strage in cui vennero uccisi il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ventitrè le persone ferite nell’attentato, compiuto facendo esplodere un tratto della A29, con una bomba di una potenza pari a 500 kg di tritolo.

A presenziare alla cerimonia in Sicilia il presidente del Consiglio comunale Roberto Cammarata ed il sindaco Emilio Del Bono, invitati dal sindaco di Capaci.

A legare le due città la ferita aperta con la strage di Piazza della Loggia e la lotta alle infiltrazioni mafiose e alla criminalità organizzata.

Il programma della giornata di lunedì 23 prevede al mattino un incontro a Palermo e, dalle 16, il corteo che, che dal centro di Capaci, raggiungerà Isola delle Femmine e il Giardino della memoria. Quindi il silenzio alle 17,15 orario in cui la bomba esplose.

Del Bono e Cammarata faranno visita anche in via D’Amelio, dove il 19 luglio dello stesso anno un secondo attentato uccise il pm Paolo Borsellino e cinque uomini della sua scorta.