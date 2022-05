Roncadelle, a Elnòs “renew&improve” tra fiori e dialoghi sulla dieta

Roncadelle. Venerdì 20 e sabato 21 maggio Elnòs Shopping ospiterà, nello spazio Refresh Hub a piano terra a fianco dell’Infopoint, due nuovi incontri all’interno del progetto “renew&improve”, promosso dal centro commerciale bresciano con laboratori creativi e di upcycling oltre che, come in questo caso, suggerimenti per rinnovare sé stessi. Protagonisti di questi appuntamenti i fiori freschi e il loro ruolo nella casa, insieme alla ricerca di uno stile di vita sano e soprattutto sostenibile a lungo termine, senza stress.

Venerdì 20 maggio, dalle 16,30, Cecilia Paganini – La Fiorellaia – flower designer che utilizza i fiori come potente mezzo espressivo per raccontarsi, comporrà in una sessione di circa un’ora e mezza fiori recisi dando consigli e spiegando come la cura del fiore si riflette nella cura di sè stessi.

Sabato 21 maggio, alle 18, sarà la volta della nutrizionista Silene Pretto che, in dialogo con Maddalena Damini, entrerà in merito alla parola dieta, spesso associata a privazioni, dando consigli di educazione alimentare senza troppe rinunce, valorizzando uno stile di vita sano e semplice con riflessi positivi nel benessere quotidiano.

La partecipazione agli incontri è gratuita, tramite registrazione, inviando una mail all’indirizzoelnoseventi@gmail.com.