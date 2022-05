Successo per la Festa dell’Europa nel quartiere Carmine

Brescia. Successo di pubblico nonostante il tempo incerto la sera di sabato 7 maggio per la Festa dell’Europa organizzata dall’associazione Carminiamo nel quartiere cittadino del Carmine, che si è concretizzata in diverse iniziative dislocate nelle vie, nei vicoli e nelle piazzette della zona, in prossimità dei locali . La festa si è divisa in vari palchi con l’accompagnamento musicale di deejays e musicisti, reading e mostre.

Le immagini di questa pagina sono di Christian Penocchio.