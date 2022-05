Vittime del terrorismo, le iniziative di Casa della Memoria

Brescia. In occasione del “Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” e in vista del 48esimo anniversario della strage di Piazza Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, la Casa della Memoria, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza alcuni appuntamenti.

Lunedì 9 maggio, alle 12, l’omaggio delle autorità locali e dei rappresentanti di Casa della Memoria alla Stele dei Caduti in Piazza della Loggia. Alle 11, in diretta sui canali Rai, verrà trasmessa dalla Camera dei Deputati la Commemorazione ufficiale, alla presenza del Presidente della Repubblica.

Alle 20, presso il Teatro Grande – Sala Grande, il concerto dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale. Suonerà l’Orchestra Studio del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, diretta dal Maestro Pier Carlo Orizio. Martedì 10 Maggio, alle 17.30, in occasione dell’anniversario della bomba in Piazza Loggia, presso la sede della Fondazione Clementina Calzari Trebeschi, P.zza Paolo VI, 29 – Cortile Broletto, si terrà la presentazione del libro “Poesie per Piazza della Loggia”. Interverranno: Paolo Corsini e Gianfranco Porta. Sono previste letture poetiche a cura di Luciano Bertoli e Alessio Lega canta “La piazza, La Loggia, La Gru”.

Mercoledì 11 maggio alle 15.30, presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Palazzo Calini ai fiumi in via S. Faustino, 41, in Aula 3, si terrà il seminario “Nuovi Paradigmi per la Pace”. Introdurranno:il professor Giorgio Gallo, cofondatore del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace (CISP) dell’Università di Pisa e il professor Marco Masciadell’Università di Padova, titolare della cattedra UNESCO “Human Rights, Democracy and Peace”.

Sono previsti gli interventi di Adriana Apostoli, Stefano Barontini, Fabio Corazzina, Marta Cremaschi, Matteo Frau, Susanna Pozzolo, Diego Vollaro.

Conclusioni di Maurizio Tira, Rettore dell’Università di Brescia.