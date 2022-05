Guerra in Ucraina, se ne parla con il generale Camporini

Brescia. Giovedì 5 maggio, Brescia e provincia potranno approfondire il tema della guerra in Ucraina con la visita del Generale Vincenzo Camporini, già Capo di Stato Maggiore della Difesa ed oggi Responsabile Difesa e Sicurezza di Azione, che darà una visione completa degli scenari e delle implicazioni dell’Italia sullo scacchiere europeo vista con l’occhio e l’esperienza di un addetto ai lavori di altissimo livello.

Alle 17,30, a Pisogne, presso il Lake Hotel La Pieve nel Villaggio Don Recaldini 1, un aperitivo informale dal titolo “Dalla guerra in ucraina alla difesa comune europea”, mentre alle 19,30, a Brescia, presso l’Hotel Vittoria di via X Giornate, il dibattito pubblico moderato da Massimo Lanzini, Vice Caporedattore del Giornale di Brescia, dal titolo “La guerra in Ucraina ed il futuro delle relazioni internazionali” a cui seguirà una cena a menù fisso dal costo di 35 euro.

Gli eventi e la cena sono su prenotazione, per riservare il posto è sufficiente scrivere a info@bresciainazione.it