A Palazzolo dal 20 maggio al 5 giugno “Giardini Diffusi: Zolle, Bolle e Corolle”

Palazzolo sull’Oglio. Due allestimenti floreali e botanici che illustreranno – in altrettante piazze cittadine – uno dei temi chiave del territorio, ovvero quello dell’agricoltura, legato alla produzione vinicola d’eccellenza.

È Giardini Diffusi: Zolle, Bolle e Corolle il tema dell’edizione 2022 di Franciacorta in Fiore… e Dintorni: la manifestazione che si terrà dal 20 maggio al 5 giugno anche a Palazzolo. Un’iniziativa dell’associazione Terra Di Franciacorta – di cui la Città di Palazzolo è parte – che si collega alla nota manifestazione Franciacorta in Fiore, promossa dal Comune di Cazzago San Martino (nel Borgo di Bornato), giunta alla sua 23esima edizione.

Nello specifico, Giardini Diffusi propone ai Comuni aderenti a Terre di Franciacorta di creare degli allestimenti botanici seguendo il tema dell’anno – quest’anno appunto Zolle, Bolle e Corolle – da realizzare tra i luoghi o tra i monumenti più significativi della città.

Così, per questa seconda edizione dei Giardini Diffusi, l’Amministrazione Comunale di Palazzolo ha deciso di ampliare la propria offerta, andando ad allestire non solo la fontana di piazza Roma (come l’anno scorso), ma il sagrato della chiesa di San Pancrazio, in piazza Indipendenza, recentemente riqualificato.