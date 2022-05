“PretenDiamo legalità”, le classi vincitrici nel bresciano

Brescia. Si intitola “PretenDiamo legalità” il progetto-concorso finalizzato alla promozione della legalità, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Giunto alla quinta edizione, coinvolge oltre 83 province italiane, tra cui Brescia e si rivolge agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con l’obiettivo di approfondire i temi del rispetto delle regole, del corretto utilizzo della rete internet e dei valori della Costituzione, che rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società responsabile.

Tramite l’Ufficio Scolastico Territoriale, che ha raccolto le adesioni degli Istituti, nel bresciano hanno preso parte all’iniziativa 26 Istituti scolastici.

Durante l’anno scolastico si sono tenuti vari incontri che hanno visto la partecipazione di oltre 3mila tra studenti, docenti e genitori distribuiti tra primarie e secondarie di I e II grado, un momento di interazione e di confronto tra gli operatori della Polizia di Stato e gli studenti che, durante i collegamenti in remoto, hanno affrontato argomenti che vanno dal bullismo e cyberbullismo al corretto utilizzo di internet e dei social, alle varie forme di discriminazione.

I ragazzi, così come i docenti e i genitori, hanno mostrato un vivace interesse alle tematiche trattate, ponendo numerose domande di chiarimento e di approfondimento.

Dopo gli incontri, gli studenti hanno realizzato un elaborato di testo, di arti figurative con tecniche varie, graphicnovel, video o spot, sui temi affrontati, con la partecipazione di un testimonial d’eccezione, il Commissario Mascherpa, protagonista del graphicnovel edito da Poliziamoderna.

Nei giorni scorsi una apposita commissione, dopo una lunga e complessa valutazione, seguendo il criterio dell’efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema, la creatività unita all’originalità di espressione, ha scelto i lavori che successivamente saranno valutati nell’ambito di una selezione nazionale che si concluderà con una premiazione finale.

In ambito provinciale sono risultati vincitori, per la scuola primaria: Scuola Primaria Canossiane, di Brescia Classe 4^ A dal titolo “I Porcellini Virtuali”; per la scuola Secondaria di I grado “P. Guerini” :Istituto Comprensivo Bagnolo Mella, classe 3^ E dal titolo “La Paura della Verità”; per la scuola secondaria di II: Istituto Professionale Ok School di Brescia classe 2^E dal titolo ” Senza più Voce”.