Capriano, torna l’evento “Alla scoperta del Montenetto”

Capriano del Colle. Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori, in concerto con il Consorzio Montenetto, il Parco Agricolo Regionale del Montenetto, Comune di Capriano del Colle e Comune di Poncarale ha deciso, dopo alcuni anni di sosta, di riprendere la manifestazione “Alla scoperta del Montenetto”, la passeggiata tra colline e vigneti con degustazioni lungo tutto il percorso, in programma il 15 maggio.

I partecipanti (massimo 100) che dovranno registrarsi entro mercoledì 11 maggio scrivendo a: info@stradadelvinocollideilongobardi.it , arriveranno a percorrere i circa 10mila passi giornalieri consigliati dai medici per la propria salute, ma senza rinunciare ai piaceri della tavola. Un vero e proprio menù itinerante che avrà inizio con un aperitivo e comprenderà: antipasto, primo, secondo, formaggio, dolce, caffè.

Al centro della giornata i vini “Capriano del Colle DOC” e “Montenetto di Brescia IGT”, prodotti di punta di una zona vocata di grandi tradizioni come il parco del Montenetto. Infatti, qui sono concentrati gli oltre ottanta ettari vitati iscritti all’albo, dai quali negli ultimi anni stanno arrivando etichette sempre più sorprendenti, ricche di dinamico “appeal” ed in sintonia con le esigenze del consumatore moderno.

Un’ampia selezione delle produzioni più importanti del territorio sarà in degustazione abbinata a piatti preparati da chef che ben conoscono il territorio.

L’iniziativa è sostenuta dal sindaco di Capriano del Colle Stefano Sala e al sindaco di Poncarale Antonio Zampedri, gli stessi che hanno creduto nel progetto da subito e si sono messi a disposizione per la realizzazione.

Per la prima volta poi nella storia dell’iniziativa sono stati coinvolti anche agli studenti dei Cfp dei settori agroalimentare e turismo “Enac Canossa di Brescia”, “G. Zanarelli sede di Clusane d’Iseo (Brescia)” e “Lonati di Brescia”. Collaborano anche ProGest srl, Artfidi Lombardia, Trismoka, Arcomano Assicurazioni e Autobase. Media sponsor Radio Bruno Brescia.

In caso di pioggia l’evento verrà rimandato a domenica 22 maggio. Il costo della partecipazione è di 45 euro per gli adulti e di 25 euro per i bambini sino ad 11 anni compiuti.

Per informazioni sull’evento visitare i siti web istituzionali: www.stradadelvinocolliedilongobardi.it e www.consorziomontenetto.it ; per informazioni scrivere alla segreteria generale della Strada del Vino: info@stradadelvinocollideilongobardi.it