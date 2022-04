San Felice, penne nere in festa per il 50esimo del Monumento all’Alpino

San Felice del Benaco. Il Gruppo Alpini di Portese festeggia il 50esimo Anniversario del Monumento all’Alpino e ai Caduti di tutte le Guerre, inaugurato il 30 Aprile 1972, in occasione del Centenario di fondazione delle Truppe Alpine, con un calendario ricco di manifestazioni e Celebrazioni

ufficiali.

La cerimonia è fissata per sabato 30 aprile alle 9,30 presso la sede degli Alpini di Portese con l’apertura della Cittadella Alpini, la visita alla Mostra dei

Cimeli delle Guerre Mondiali.

Alle 16 il ritrovo presso la Sede Alpini di Portese, in Via Costanzo Ciano 1e e , alle 16, 30 l’inizio della Sfilata, dalla sede Alpini di Portese, con deposizione della corona al Monumento dei Caduti di tutte le guerre, in via Cesare Battisti. La Sfilata proseguirà accompagnata dalla Banda Sinus Felix, da via Costanzo Ciano passando per P.za Trento, via Brescia, via Parroco Bertazzi, arrivando infine al Monumento dei Caduti.

Alle 17 l’ Alzabandiera cui seguirà la consegna della Pergamena agli alunni delle Scuole Materne, Elementari e Medie che hanno ricordato e commemorato con disegni e testi il 50esimo Anniversario del Monumento.

Seguirà la consegna, ai Componenti del comitato 1972, o relativi Eredi, della Targa ricordo.

Alle 20,30, sempre a Portese, si esibirà il Coro Valli Grandi Verona, presso la Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista.

Domenica 1 Maggio, alle 8,45 ammassamento presso Via Raffaele Cominelli, Via degli Alpini e via del Pozzo e, dalle 9,30, Sfilata per le vie di Portese. Accompagnerà la Fanfara Alpina Di Salò. Alle 10,30 la Santa Messa al Campo, concelebrata dall’Alpino Padre Simone Gamberoni e dal parroco Don

Graziano Benetti, con benedizione del Gagliardetto alla presenza della Madrina, Mirella Canini.

A seguire Alzabandiera con deposizione della corona e scopertura della targa “150 orpo degli Alpini” e discorso delle Autorità presenti.

Alle 13,15 ritrovo, aperto a tutti, presso il “Centro Turistico Sportivo” C.T.S. Via Umberto Zerneri,6

Nel Monumento è stato murato anche il diario dell’Alpino Giovanni Bertini, furiere del Battaglione Vestone e reduce della Campagna di Russia.

Per questo Anniversario il Gruppo portesino ha raccolto fondi e si è occupato della pulizia e ristrutturazione del Monumento e della nuova illuminazione tricolore, mentre l’Amministrazione comunale ha contributo al nuovo decoro del manto verde e delle aiuole circostanti.

Il Gruppo di Portese è stato fondato da Domenico Alberti nel 1935 ed è ora presieduto da Paride Perini

Dal 1989 la sede nel Castello di Portese, ospita il “Castello della seconda gioventù”, associazione anziani Portese, che dopo le chiusure forzate della Pandemia, sta riprendendo le attività, anche con le Commedie dialettali in programma per l’estate.