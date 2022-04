“In cammino per la Pace” contro la guerra in Ucraina

Brescia. La Tavola della Pace Brescia Est, i Circoli Acli della Zona Est della città e di Botticino, le parrocchie di S. Polo, i Consigli di Quartiere e Punti Comunità di Brescia Est, l’Unità Pastorale della “Visitazione della Beata Vergine Maria”, organizzano, per sabato 30 aprile, una manifestazione denominata “In cammino per la Pace”, contro la guerra di invasione dell’Ucraina avviata della Federazione Russa.

“La manifestazione”, viene spiegato, “vuole rappresentare anche una forte richiesta dal basso perché l’Europa assuma in linea prioritaria il compito di aprire concreti canali di trattativa, lasciando spazio alla diplomazia per far tacere definitivamente le armi”.

La manifestazione inizierà nel piazzale antistante il circolo Acli S. Polo in via

Cimabue 271 e percorrerà le vie che attraversano i quartieri di S. Polo Cimabue, S.Polo Parco, S. Polo Case e Sanpolino e si concluderà nello stesso piazzale della partenza, con un breve intrattenimento con letture e brani musicali.