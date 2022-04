Desenzano, “Suonami!”: sei pianoforti nelle strade della città

Desenzano. Domenica 1 maggio torna “SUONAMI!”, a Desenzano del Garda, nel bresciano. Sei pianoforti dislocati per le vie del centro “suonabili”, come da tradizione, dalla mattina alla sera per animare le piazze e gli angoli più caratteristici della cittadina gardesana.

La musica dal vivo, eseguita da principianti, dilettanti, professionisti e da chiunque vorrà lasciarsi coinvolgere dalla magia degli ottantotto tasti vedrà la collocazione di pianoforti verticali in: Castello, Porto di Rivoltella, Piazza Matteotti, Piazza Cappelletti, Piazza Malvezzi e Stazione ferroviaria.

Gli eventi di “SUONAMI!” tornano a pieno volume dopo due anni in sordina a causa dell’emergenza pandemica. Nel 2021 i pianoforti sono stati dislocati a Romano di Lombardia in provincia di Bergamo, a Lainate in provincia di Milano e in diverse occasioni nella città di Brescia. Quest’anno la rassegna parte da Desenzano del Garda per continuare l’8 maggio a Limbiate, in provincia di Milano, e proseguire in diverse location per tutta l’estate 2022.