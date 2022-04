Brescia con “Sicurezza Vera” per contrastare la violenza di genere

Brescia. Si intitola «#sicurezzaVera» il progetto di Polizia di Stato, Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) di Confcommercio e il Gruppo donne imprenditrici di Fipe, contro la violenza di genere.

Brescia è tra le prime venti città d’Italia a sottoscrivere il protocollo di intesa: venerdì, nella sede della Camera di commercio, la firma ufficiale alla presenza del Questore Giovanni Signre, del Prefetto Maria Rosaria Laganà, dell’assessore alle Pari opportunità Roberta Morelli, della consigliera regionale Claudia Carzeri, della presidente Fipe Confcommercio Valentina Picca Bianchi. Il progetto è volto a migliorare i livelli di sicurezza del territorio attraverso il coinvolgimento degli attori economici e, in particolare, dei pubblici esercizi.

In Italia esiste un’attività commerciale ogni 250 abitanti, una rete di locali che può essere trasformata in un vero e proprio sistema di controllo del territorio. Un osservatorio permanente, che può essere dedicato alla prevenzione e al contenimento della violenza sulle donne e non solo. “Sicurezza vera” si presenta quindi come una campagna di prevenzione contro la violenza di genere che mira a far diventare negozi, bar, discoteche, ristoranti e non solo, veri e propri presidi di legalità e tutela, sentinelle del territorio.

A Brescia sono 7mila le attività commerciali presenti, di cui oltre 2mila gestite da donne.

In calendario una serie di incontri e di convegni di divulgazione per formare gli aderenti al progetto, ed in programma anche una App apposita.

Nel 2021 i due centri antiviolenza bresciani hanno ricevuto 500 richieste di aiuto. A livello regionale, come riportato dalla consigliera regionale Carzieri, il 31.4% delle donne fra i 13 e i 70 anni è stata vittima di maltrattamenti.

I negozi ed i locali bresciani si candidano dunque a fornire anche un supporto psicologico a quelle situazioni di disagio vissute, molto spesso in silenzio dalle donne, offrendo accoglienza ed ascolto.

La campagna, in partenza dal 12 maggio, prevede l’apposizione all’interno dei locali di materiale informativo sui servizi e gli strumenti contro la violenza di genere.