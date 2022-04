Il ministro Dadone a Brescia per il ‘Neet Working Tour’

Brescia. L’assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, è atteso questo venerdì a Brescia al ‘Neet Working Tour’, campagna informativa itinerante rivolta ai NEET (Not in Education, Employment or Training), giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. L’iniziativa rientra nel ‘Piano NEET’, per l’emersione e l’orientamento dei giovani inattivi, promosso dal Ministro per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Presenti, dalle 17, anche il ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, l’assessore regionale Stefano Bolognini ed il sindaco Emilio Del Bono.

Accrediti e accoglienza dalle ore 16 in piazza Duomo dove gli animatori di Scuola Zoo coordinano i giovani e avviano le attività. In questa prima parte si segnala il coinvolgimento dei giovani del Servizio civile, del progetto ‘100 leve’ (terzo settore), di Sport e salute e delle cooperative.

L’intervento del ministro Dadone è previsto per le 18.

In serata, dalle 19.30, serata Hip Hop con JAY-K, e il concerto del rapper e blogger ucraino Slava, originario di Kharkiv e bresciano di adozione.

Sabato 23 la presentazione del progetto alle scuole con il coinvolgimento degli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, dei giovani delle associazioni e dei Centri di formazione professionale.