«Non eravamo mica buoni, a fare la guerra», incontro in Broletto il 28 aprile

Brescia. In occasione della Festa della Liberazione, la Fondazione Clementina Calzari Trebeschi renderà omaggio a due degli autori più originali e meno allineati della produzione narrativa partigiana, Fenoglio e Meneghello, dei quali ricorre il centenario dalla nascita. L’incontro inaugurerà il ciclo degli Incontri al Broletto, con cui la Fondazione intende rafforzare la propria presenza sul territorio e rendere la nuova sede un luogo di partecipazione e condivisione culturale.

L’incontro «Non eravamo mica buoni, a fare la guerra». Meneghello, Fenoglio e l’antiretorica della Resistenza si terrà giovedì 28 aprile, in piazza Paolo VI 29, nel cortile del Broletto, dove la Fondazione Clementina Calzari Trebeschi ha da poco trasferito il proprio patrimonio librario.

La relatrice sarà Sonia Trovato, dottoressa di ricerca in letteratura italiana, già professoressa a contratto per l’Università di Verona, oggi insegnante di lettere all’Istituto Mantegna di Brescia, collaboratrice per l’Università di Parma e componente della commissione cultura della Fondazione Trebeschi. Sonia Trovato è autrice di uno studio critico dedicato alla fortuna dell’Orlando furioso nell’età contemporanea («A chi nel mar per tanta via m’ha scorto». La fortuna di Ariosto nell’Italia contemporanea, Carocci, 2018) e di un reportage sull’istruzione carceraria (Come Pinocchio nella balena. Scuola e letteratura in carcere, Prospero Editore, 2019). L’incontro sarà introdotto e moderato dall’avvocata Francesca Parmigiani, dottoressa di ricerca in diritto costituzionale, componente del Comitato Nazionale ANPI e autrice dei libri di successo La Costituzione spiegata ai bambini e il recentissimo La Resistenza spiegata ai bambini (ed. Becco Giallo).