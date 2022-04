“Premio Giornalistico Nazionale Marco Toresini”, aperto il bando

Orzinuovi. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Orzinuovi (Brescia) , a partire dall’anno 2021, ha deciso d’istituire il “Premio Giornalistico Nazionale Marco Toresini”, riservato ai giovani under 35, in memoria del giornalista orceano prematuramente scomparso il 12 settembre 2020, dopo aver a lungo lottato contro la malattia.

Marco Toresini è stata una figura di particolare importanza per il contesto territoriale, non solo per il suo ruolo ricoperto in ambito professionale, ma anche per il suo lascito culturale e di contenuti dovuto ad uno stile diretto e una visione di scrittura critica e onesta. Toresini infatti, è stato ideatore e fondatore della redazione locale bresciana del Corriere della Sera, diventandone anche caporedattore dal 2016.

Il bando si rivolge ai giovani giornalisti che iniziano ad avvicinarsi alla professione, freelance e/o collaboratori non assunti nelle redazioni. Il progetto infatti, sullo stile di Marco Toresini, vuole sensibilizzare e valorizzare i giovani scrittori e lettori ad un giornalismo di approfondimento che privilegi l’onestà intellettuale, la sincerità e la trasparenza nel raccontare persone e avvenimenti con un linguaggio appropriato che trasmetta chiarezza, frutto di particolare attenzione alla verifica e al confronto delle fonti.

Il Premio di quest’anno intende quindi valorizzare i migliori articoli in lingua italiana pubblicati su testate italiane o sul web tra il 1 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2022 e, in particolare, quelli che trattano di temi di denuncia sociale, in forma di inchiesta giornalistica. Per partecipare alla selezione sarà sufficiente inviare il materiale richiesto dal bando, unito alla scheda di partecipazione, (scaricabili dal sito del Comune di Orzinuovi all’indirizzo: www.comune.orzinuovi.bs.it) all’Ufficio Protocollo del Comune di Orzinuovi, tramite la forma più tradizionale della posta, all’indirizzo Comune di Orzinuovi Via Arnaldo da Brescia 2, 25034 Orzinuovi (Brescia), o per posta certificata a protocollo@pec.comune.orzinuovi.bs.itTutto il materiale dovrà pervenire entro il 31 maggio 2022 alle 12,30.

Sarà poi una Commissione Giudicatrice, nominata ogni anno dalla Giunta Comunale composta da giornalisti ed esperti della materia del concorso, a valutare gli scritti dei candidati e a proclamare un unico vincitore sul sito del Comune di Orzinuovi.

L’Assessorato alla Cultura sarà, inviterà il vincitore della prima edizione del “Premio Giornalistico Nazionale Marco Toresini” ad una Cerimonia di Premiazione dedicata, che si svolgerà nel mese di settembre 2022.