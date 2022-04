Neet Working Tour, a Brescia il 22 e 23 aprile

Brescia. Venerdì 22 e sabato 23 aprile arriva a Brescia il Neet Working Tour, iniziativa promossa dalla Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale.

Neet Working Tour è una campagna informativa itinerante rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione (Neet – Not in Education, Employment or Training): il camion di NEET Working Tour percorrerà l’Italia attraverso undici tappe, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani, sensibilizzarli e offrire loro momenti informativi, in collaborazione con numerosi partner.

In piazza Duomo sarà allestito un vero e proprio villaggio dedicato ai ragazzi che potranno seguire le diverse attività in programma, ricevere informazioni e assistenza e confrontarsi con numerose realtà istituzionali, commerciali e del terzo settore.

Dalle 16.30 di venerdì 22 aprile in piazza Duomo saranno aperti gli stand con gadget e materiale informativo mentre alle 17 prenderanno la parola la Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono e l’Assessora alle Politiche giovanili e alle Pari opportunità Roberta Morelli.

L’evento proseguirà con interventi dei partner locali e nazionali che racconteranno ai ragazzi la propria esperienza. Alle 19.30 inizierà la serata per i giovani con musica dal vivo, coordinata dalla Cooperativa Sinapsi.

Si comincerà con “Rehab – Best hip hop in town”, un format che da anni propone la migliore selezione del genere riempiendo club e festival della città e della provincia. Ospite, da Lugano, sarà Jay–K. Dj ufficiale che accompagna tutti i concerti di Guè Pequeno, Jay–K è uno degli esponenti internazionali più quotati del panorama del Djing HIp Hop. Seguirà il concerto live di Slava.

L’evento proseguirà la mattina successiva, dalle 10 alle 12, con la riapertura degli stand.

Il camion, inoltre, ospiterà la stazione radiofonica Ang In Radio che seguirà tutte le tappe del tour offrendo ai giovani presenti la possibilità di raccontarsi e, a quanti seguono on line l’iniziativa, di vivere e condividere l’esperienza.

Sarano presenti partner come Maximus (sponsor), Manpower (sponsor), Ang (Agenzia nazionale giovani), Volontari per Brescia, Invitali, Ente nazionale microcredito, Elis Consulenti del lavoro e Coldiretti, ai quali si aggiungeranno il Settore Politiche giovanili del Comune di Brescia (Informagiovani, Piastra Pendolina), il servizio civile Ancilab, Confartigianato giovani, Associazione Artigiani Brescia, i consulenti del lavoro, il Gruppo Giovani Per un Progetto, il Tavolo provinciale Cfp e le cooperative Essere, Elefanti volanti e il Calabrone.

L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti. Per avere accesso a tutte le attività, è necessario iscriversi compilando il modulo raggiungibile all’indirizzo: https://forms.gle/XeosJwxDcrwhD6dT

Neet Working Tour rientra nel “Piano Neet”, un progetto strategico per l’emersione e l’orientamento dei ragazzi, promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.