Le colombe di Massari in dono agli operatori sanitari degli hub

Brescia. Sono 2500 le colombe “firmate” Iginio Massari che verranno donate agli operatori sanitari degli hub lombardi.

Venerdì, in via Morelli, ultimo giorno di attività del centro vaccinale in città, il maestro pasticcere si è presentato, accompagnato dalla figlia Debora, per consegnare i dolci pasquali ai sanitari che hanno prestato servizio in questi lunghi mesi dell’emergenza sanitaria.

Un gesto che verrà replicato anche per tutti gli altri hub vaccinali lombardi.

«Abbiamo deciso di fare questo gesto – ha spiegato Iginio Massari – perché siamo convinti che tutti noi dobbiamo solo ringraziare coloro che negli ultimi due anni si sono adoperati per sconfiggere una malattia sconosciuta e che ci ha costretti a mesi difficili».