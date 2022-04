Brescia, iniziativa animalista per una Pasqua vegana

Brescia. Attivisti per i diritti animali hanno organizzato in corso Zanardelli a Brescia un’iniziativa per promuovere una Pasqua vegan.

Con l’avvicinarsi della festività, le attiviste e gli attivisti del collettivo antispecista “Octopus”, hanno sensibilizzato le persone indirizzandole verso la scelta di un menu etico e sostenibile.

Ogni anno in Italia vengono macellati 2 milioni di agnelli, di questi 300 mila a ridosso delle festività.

“Con l’avvicinarsi della Pasqua i cuccioli vengono allontanati dalle loro madri a un solo mese di vita, caricati sui camion e uccisi. Purtroppo questa è la sorte degli animali allevati per la produzione di carne, latte e uova. Tutti loro subiscono mutilazioni, abusi, violenze e infine vengono condotti al macello” affermano dal collettivo.

“Non solo agnelli, quindi. A Pasqua ma anche a Pasquetta, viene consumato un alto numero di prodotti di origine animale come uova e grigliate.

Negli ultimi anni è cresciuta la sensibilità dei consumatori e di pari passo anche le aziende stanno investendo in prodotti vegetali, proponendo gustose alternative 100%veg e senza crudeltà” concludono gli animalisti.

Per l’occasione sono stati distribuiti dei volantini con dei QR code che rimandano a ricettari di piatti veg semplici, sia per Pasqua che per tutto l’anno.