Unimont, una giornata di studio per la transizione ecologica

Edolo. La transizione ecologica, intesa come l’insieme di iniziative e programmi messi in campo dai singoli Stati per rispettare gli impegni internazionali sul clima stabiliti dall’accordo di Parigi (2015) e dall’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, è una tematica quanto mai importante, che riguarda – e riguarderà – la vita di tutti noi: ne è prova l’istituzione, relativamente recente, di un Ministero ad hoc, così come le tante azioni previste, in tale ambito, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Risulta perciò cruciale, sia per il mondo accademico sia per cittadini e cittadine, capire come transizione ecologica ed energetica sono e saranno inquadrate a livello nazionale e locale, e quali possano essere le evoluzioni future di tali scenari.

Per questo, all’incontro parteciperanno un Ministro, assessori all’Ambiente del Comune di Milano e della Regione Lombardia, esponenti del mondo accademico (oltre al Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali ci saranno esperte ed esperti di UniMi e del Politecnico di Milano) ma anche del mondo aziendale.

Nell’ambito della giornata saranno premiati anche i vincitori del concorso “La transizione ecologica al 2030: suggerimenti ai Ministri”, aperto (fino alla mezzanotte del 13 aprile) a studenti e studentesse dei Corsi di Laurea universitari e degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.

PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: registrazione online (fino ad esaurimento dei posti)

PARTECIPAZIONE DA REMOTO: link ZOOM – ID riunione: 913 013 8872 – Passcode: 819151)