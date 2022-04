Riconnessioni, quando la musica classica va a spasso per la città

Brescia. La musica classica esce dai teatri e dalle sale da concerto per andare in città e fuori porta, a piedi e in bicicletta. Dopo il lungo periodo che, a causa della pandemia, ha di fatto impedito o fortemente limitato la possibilità di incontrasi, il Bazzini Consort presenta il progetto #Riconnessioni. Una collaborazione con produttori locali a contatto con la natura, assaggiando specialità tipiche, che propone 5 appuntamenti con realtà attive in campo culturale, connesse al turismo di prossimità, enti di volontariato, uniti in un unico progetto realizzato dall’associazione Bazzini Consort con il contributo di Fondazione Cariplo all’interno del bando per la cultura.

Si parte domenica 10 aprile con “Aperto per voi” al MO.CA (via Moretto, 78) con una visita guidata a cura dei volontari del Touring Club a partire dalle 17.00, seguita alle 18.00 dal concerto del duo Palumbo-Guarnieri per mandolino e chitarra (biglietto unico su TicketSms a 5 euro). Domenica 30 aprile sarà poi la volta di “Suoni e sapori a Pesei”, con il concerto del trio d’archi Hegel e il tipico spiedo bresciano all’agriturismo Pesei di Marcheno, a partire dalle 11.30 (quota di partecipazione 30 euro, massimo 40 partecipanti).

Venerdì 13 maggio invece l’appuntamento per “Bazzini Consort per ABE” alla chiesa di S. Cristo (via Piamarta, 9), è in programma un concerto dell’orchestra dell’associazione musicale, con i solisti Gabriele Bellu al violino e Luigi Puxeddu al violoncello, il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Bambino Emopatico (biglietti su TicketSms dal 20 aprile, 15 euro). Sabato 21 maggio biciclettata, in collaborazione con gli Amici della Bici, da Brescia alla Rebecco Farm di Lavone, dove suonerà il duo di fiati Bazzini Consort e sarà possibile assaggiare i prodotti del territorio (quota di partecipazione 20 euro, massimo 50 partecipanti).

Ultimo appuntamento primaverile sarà sabato 18 giugno, si parte da Bovegno alle 9.30 con “Musica a piedi” per raggiungere l’azienda agricola Chichimela, con una semplice escursione guidata dall’associazione MilleMonti, dove ci sarà una degustazione di prodotti locali con le note del duo di violini Bazzini Consort (quota di partecipazione 43 euro, massimo 20 partecipanti).

Per informazioni e prenotazioni scrivere a riconnessioni@bazziniconsort.it o chiamare il 375.5899446.