Sirmione, volontari in bici per ridurre lo spreco di cibo

(red.) Ridurre gli sprechi di cibo e ridistribuire ciò che viene recuperato grazie al supporto di un’attenta rete solidale: ecco gli obiettivi del progetto “Cibi Bici”, sostenuto e promosso dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Sirmione (Brescia).

Di cosa si tratta? Il progetto si propone come punto di coordinamento tra enti, realtà e cittadini e riunisce, nel segno della solidarietà e della vicinanza ai più bisognosi, da un lato chi produce o dispone di cibo in eccesso – come gli esercenti locali – e dall’altro persone e famiglie che necessitano di supporto dal punto di vista del sostegno alimentare.

Con l’intento di promuovere una cittadinanza attiva tra i giovani sirmionesi attraverso lo strumento del volontariato, “Cibi Bici” avrà tanto più successo quante più attività sarà in grado di coinvolgere.

I giovani volontari del progetto, quattro ragazzi con età compresa tra i 16 e i 25 anni, si impegnano settimanalmente nella raccolta di prodotti alimentari ancora utilizzabili. Li recuperano e, trasportandoli in bicicletta a spalle in speciali zaini, li donano a persone e famiglie del territorio attente alla lotta contro lo spreco.

“I valori promossi da “Cibi Bici” sono numerosi; l’aggregazione, il volontariato, la solidarietà, l’attenzione al non spreco e al recupero di cibo, l’amicizia, la sostenibilità dei mezzi di trasporto e la formazione dei ragazzi nel eseguire gesti di generosità, il tutto operato con grande competenza e attenzione all’altro” spiega Elena Boschi, assessore ai servizi sociali e alle politiche giovanili.

“Il progetto dura da alcuni mesi e ha resistito anche al freddo e alla pandemia. I ragazzi sono motivati perché vivono la soddisfazione della riconoscenza delle persone che incontrano. Confidiamo che il raggio d’azione possa ampliarsi ulteriormente: continueremo la collaborazione con il banco alimentare ma desideriamo coinvolgere più nello specifico le numerose attività commerciali e di somministrazione presenti a Sirmione. Abbiamo già coinvolto e informato il presidente dell’Associazione Commercianti che si farà portavoce presso i suoi associati. Una sfida ambiziosa che ha tutti i presupposti per essere vinta. Essere efficaci nella lotta allo spreco del cibo è un dovere di tutti”.

Dal suo avvio ufficiale, il progetto “Cibi Bici” ha effettuato otto ritiri per un totale di 68,9 Kg di cibo recuperati, trasportati e donati e ha percorso 72 Km in bicicletta.

Chi volesse aderire all’iniziativa può farlo inviando il nominativo e recapito a: mail: informagiovani.sirmione@ilcalabrone.org; tel: Simone 392.0282686 Agnese 348.0323011.