Corte Franca, autismo: i menù inclusivi alla Cascina Clarabella

(red.) Sabato 2 aprile sarà la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Per l’occasione, la cooperativa sociale agricola Clarabella di Corte Franca (Brescia) inaugura al suo agriristoro Centottanta Cantina&Cucina di Corte Franca i colorati “Menu illustrati”.

I menu sono realizzati con i simboli della Comunicazione aumentativa alternativa, un approccio che consente di comunicare alle persone che non possono esprimersi verbalmente.

L’iniziativa intende sensibilizzare sull’autismo, ma soprattutto dare un gesto concreto di attenzione e di supporto ai bambini e ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, in Italia 1 bambino su 77, tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro.

Il menu in simboli riporta i piatti più amati dai bambini sotto forma di immagini. In questo modo anche i ragazzi che hanno difficoltà cognitive e di linguaggio possono ‘leggere’ il menu e fare il proprio ordine in autonomia.

“Un anno fa abbiamo realizzato e adottato menu-tovagliette in simboli, sia al ristorante che in agriturismo – spiega il presidente Andrea Rossi -. Ora, al ristorante, abbiamo deciso di renderli ancora più inclusivi: li abbiamo creati quindi nello stesso formato e con la stessa grafica dei menu tradizionali che portiamo in tavola agli altri ospiti. In questo modo si presentano come veri e propri menu”.

“Far trovare ai nostri ospiti più fragili il menu in simboli è un piccolo, piccolissimo gesto, ma è importante, perché consente alle famiglie che lottano ogni giorno con le difficoltà legate all’autismo di vivere in modo più sereno il momento del pasto fuori casa”.

L’iniziativa si propone di abbattere le barriere linguistiche. I menu illustrati sono utili non solo per i bambini e ragazzi con disabilità intellettiva, ma anche per i bambini che non sanno ancora leggere e per gli stranieri che non conoscono la lingua italiana.

Il menu in simboli è pubblicato sul sito cascinaclarabella.it in versione stampabile, a disposizione di chi vuole utilizzarlo.