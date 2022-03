Brescia, ciclo di incontri sull’autostima per over 16

(red.) L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Brescia organizza un ciclo gratuito di incontri dal titolo “Percorso per recuperare l’autostima”, una proposta al femminile a cura della Cooperativa “La casa sull’albero” per dare, a donne e ragazze a partire dai 16 anni, gli strumenti necessari a migliorare la propria autostima.

Gli appuntamenti si terranno per cinque mercoledì consecutivi, dalle 19 alle 21 a partire dal 6 aprile, in via Antiche Mura 3, sede della Cooperativa.

Autostima è l’insieme dei giudizi valutativi che l’individuo dà di se stesso e che gli consentono di auto-osservarsi e di auto-conoscersi rispetto agli altri o alle situazioni in cui si trova.

Perché l’autostima sia positiva e duratura deve provenire da dentro di sé.

Non avere autostima, avere uno scarso senso di autoefficacia e non saper comunicare assertivamente porta a una serie di conseguenze tra le quali il disagio psicologico, la sfiducia in se stessi e nel prossimo fino alla depressione e all’ansia sociale.

Il percorso proposto si pone come obiettivo la crescita personale, il raggiungimento di una maggiore consapevolezza e una più efficace autovalutazione del proprio sé attraverso lo scambio positivo di esperienze ed emozioni fra le partecipanti.

Per iscrizioni e informazioni ci si può rivolgere all’Assessorato alle Politiche Giovanili scrivendo all’indirizzo segreteriaassessoremorelli@comune.brescia.it oppure contattando i numeri telefonici 0302977314 – 8968.

Trattandosi di un percorso unitario non sarà possibile iscriversi ai singoli incontri.