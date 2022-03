Storie bresciane prosegue con Padre Marcolini: il 28 marzo al Sancarlino

(red.) Prosegue la seconda edizione di Storie bresciane, il ciclo di lezioni storiche promosso da Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Provincia di Brescia e Comune di Brescia, con il patrocinio di Regione Lombardia, che propone, attraverso sei incontri di alto profilo culturale, un articolato approfondimento della storia della nostra città.

Affidato al coordinamento scientifico del professor Roberto Chiarini, il ciclo d’incontri è intitolato 1945-1963: LA RIPARTENZA. La ricostruzione dell’Italia e di Brescia nel dopoguerra ed è dedicato a indagare il tema della ripartenza dell’Italia e della città di Brescia secondo varie prospettive: economica, sociale, politica, di costume, urbanistica, con un focus dedicato a due personalità particolarmente rappresentative dello spirito di rinascita della nostra città dalle macerie della guerra: il sindaco Bruno Boni e Padre Ottorino Marcolini.

I sei incontri-lezione proposti vedono l’accostamento di riflessioni e analisi storiche – offerte dai maggiori studiosi dell’argomento – a letture sceniche di documenti e testi letterari del periodo.

Un approccio multidisciplinare che coniuga rigore storico e parola teatrale, per sperimentare un modo avvincente di raccontare un aspetto decisivo della storia recente del nostro paese e della nostra città.

Dopo il tutto esaurito dei primi quattro appuntamenti, il ciclo prosegue il 28 marzo alle ore 17.30 al Teatro Sancarlino di Brescia (Corso Matteotti, 5) con Padre Marcolini, “l’ingegnere di Dio” condotto da Elena Pala, professoressa a contratto di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Milano, i cui interessi di studio spaziano dal fascismo alla storia dei consumi e del costume. Le sue ultime pubblicazioni sono: “Garibaldi in camicia nera. Il mito dell’eroe dei due mondi nella Repubblica di Salò 1943-1945” (Mursia, 2011) e “Brescia capitale della Repubblica Sociale Italiana. I notiziari della Guardia nazionale repubblicana” (Unicopli, 2020).

L’incontro presenterà la figura di Padre Ottorino Marcolini, un unicum nel panorama della storia della Chiesa, dell’urbanistica e della ricostruzione postbellica. Definito “l’ingegnere di Dio” per l’opera da lui dispiegata nel settore dell’edilizia, è stato l’artefice di un modello di abitazioni popolari volto ad assicurare una casa decorosa alla grande massa di famiglie che negli anni del “miracolo economico” si trasferirono dalla provincia in città, badando a creare insediamenti umani che le reintegrassero nel nuovo ambiente urbano evitando sia di far violenza, come invece è stata la regola nell’Italia postbellica, ai loro stili di vita, sia di creare bidonville invivibili e fonti di gravi lacerazioni sociali.

L’incontro vedrà Daniele Squassina leggere alcuni testi e documenti di riferimento.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino a esaurimento dei posti disponibili con prenotazione obbligatoria sul sito www.centroteatralebresciano.it.

Per informazioni: 030 2928617; info@centroteatralebresciano.it.

Prossimo incontro di Storie bresciane:

11 aprile 2022, ore 17.30

ROBERTO CHIARINI

Bruno Boni, il “Governatore”

Letture a cura di Luciano Bertoli

Storie bresciane è una rassegna realizzata con il patrocinio dell’Università degli Studi di Brescia e in collaborazione con il Centro Studi RSI, Fondazione Provincia di Brescia Eventi, Associazione Bruno Boni, Fondazione Padre Ottorino Marcolini.

Storie bresciane è parte del progetto promosso da Provincia di Brescia, Comune di Brescia e Regione Lombardia intitolato L’Italia riparte. 1945-1963 dedicato a raccontare la ricostruzione dell’Italia e della nostra città dal dopoguerra.

AVVERTENZE

L’ingresso del pubblico, i percorsi di entrata e uscita, la disposizione delle sedute e del palcoscenico sono realizzati nel pieno rispetto di tutte le linee guida e le prescrizioni di sicurezza stabiliti dalle Autorità competenti, per garantire agli spettatori, al personale di sala e agli artisti la piena tranquillità nello svolgimento di tutte le fasi della serata di spettacolo.

In ottemperanza al Decreto-Legge del 26 novembre 2021 n. 172, l’accesso in Teatro avviene su esibizione del Super Green pass, a partire da 1 ora prima dell’inizio dell’evento; in ottemperanza al Decreto-Legge del 24 dicembre 2021 n. 221, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Data la disponibilità ridotta di posti, il pubblico è invitato ad avvisare il teatro al n. 030 2928617 in caso di impossibilità a partecipare ad uno degli eventi prenotati.