Al via Cosmogarden, la fiera del verde, del green design e del vivere sostenibile

(red.) Dopo il successo della prima edizione del 2019, e il conseguente stop forzato dovuto alla pandemia, dal 25 al 28 marzo torna a Brixia Forum Cosmogarden, la manifestazione dedicata alla progettazione, realizzazione e manutenzione degli spazi verdi indoor e outdoor.

Per quattro giorni, dal 25 al 28 marzo 2022, la Fiera di Brescia accoglierà le aziende con le migliori idee sul mondo del garden.

Cosmogarden è organizzato da Area Fiera – azienda specializzata nel mondo fieristico – e dal suo team di professionisti e si avvale della collaborazione dei principali albi di categoria e delle più importanti associazioni del settore.

L’appuntamento si presenta con un concept innovativo sul mondo del verde e dell’abitare sempre più sostenibile, in un’esposizione in grado di unire passione per il verde e gusto estetico con proposte applicabili ad ogni ambiente, dal balcone di casa all’hotel, dal giardino agli spazi aziendali. I focus:

Garden – Costruttori di giardini.

Piante e fiori – da interno ed esterno.

Arredo e complementi – pergole, salotti, piscine e illuminazione.

Attrezzature e servizi – per orto e giardino.

Cosmogarden, oltre a permettere di scoprire, conoscere, acquistare piante, fiori, attrezzature direttamente dagli espositori, offre l’opportunità di partecipare a eventi come convegni, seminari, workshop, dimostrazioni, corsi e laboratori tenuti da prestigiosi docenti universitari, apprezzati ricercatori e relatori altamente qualificati. Molti eventi durante i quattro giorni di fiera per appassionati e professionisti in cerca degli ultimi trend di settore e di nuove idee per abbellire spazi interni ed esterni renderanno Cosmogarden un’esperienza unica che appaga l’occhio e stimola la mente.

Corsi pratici sul giardinaggio, sull’orticoltura con focus su coltivazioni in particolare come rose e orchidee per una platea di appassionati ma anche corsi per i professionisti del settore con eventi che forniranno crediti formativi grazie alla collaborazione con gli Ordini Professionali.

Anche in questa seconda edizione ci saranno iniziative dedicate ai talenti: la manifestazione si veste da “talent scout”, diventando trampolino di lancio per i giovani creativi, che potranno mostrare al pubblico di Cosmogarden la propria arte e le proprie capacità.

La Coppa Cosmogarden consentirà ai giovani studenti talentuosi di realizzare il proprio sogno personale: 4 scuole (Fondazione Enac Lombardia CFP Canossa, Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Dandolo di Corzano, A.F.G.P. Centro Artigianelli di Brescia e ISISS G. Cantoni di Treviglio) si sfideranno creando all’interno del padiglione un vero e proprio giardino in tempo reale. Sarà una competizione intensa e ricca di emozioni!

L’iniziativa fotografica Paysage Topscape è invece un’interessante e nuova formula di scouting per realtà emergenti nel settore della fotografia. Un nuovo progetto realizzato grazie alla preziosa collaborazione con la rivista internazionale Paysage Topscape, che selezionerà le fotografie più meritevoli, che potranno apparire pubblicate sulla rivista e garantiranno, dunque, di un trampolino di lancio internazionale.

“Il salone è concepito per regalare un’esperienza unica e suggestiva”, dichiara Mauro Grandi, direttore di Area Fiera. “Gli stand offrono ambienti meravigliosi, specie esotiche, giardini zen o all’inglese. Il tutto in un clima entusiasmante, arricchito da un fitto calendario di incontri tenuti da giardinieri professionisti, architetti del paesaggio, esperti, vivaisti, tecnici e docenti di altissimo livello. Questa seconda edizione, inoltre, offrirà un’affascinante e utile panoramica di tutte le innovazioni riguardanti la sostenibilità: un tema centrale per la sfida ecologica che stiamo affrontando, che sta producendo soluzioni e materiali davvero sorprendenti”.

“Sono particolarmente lieto di dare il via alla seconda edizione di Cosmogarden, una fiera che segna, finalmente, la ripartenza del comparto fieristico bresciano, affrontando un tema che ha stretta attinenza con la transizione green e la sostenibilità, due asset che sono estremamente rilevanti per il futuro. Una proposta che nella sua prima edizione aveva riscosso un grande successo e che certamente riconfermerà la sua capacità di coinvolgere e interessare professionisti del verde e appassionati”, aggiunge Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia. “Mi fa ulteriormente piacere, sapendo che Cosmogarden è il prodotto di un team giovane e professionale, che ha saputo affrontare e superare la crisi pandemica che ha duramente colpito il comparto. Innovativi e resilienti, come ogni impresa di successo. Auguro a loro ed alla manifestazione tutto l’eco che merita” L’appuntamento con Cosmogarden 2022 è dal 25 al 28 marzo presso Brixia Forum.