Brescia; al cinema, al museo e in biblioteca con il bebè

(red.) Fondazione Brescia Musei arricchisce la propria offerta culturale e aggiunge una nuova collaborazione a due progetti, che guardano al pubblico di piccolissimi e alle loro famiglie.

“Al cinema con il bebè”, il progetto di Fondazione Brescia Musei sviluppato dal cinema Nuovo Eden, insieme con la Cooperativa Elefanti Volanti e Io e te al Museo, curato dal settore dei Servizi Educativi potranno infatti contare sulla sinergia con “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica”, i programmi nazionali a cui il Sistema Bibliotecario Urbano aderisce e i cui obiettivi sono la promozione della lettura e della musica in famiglia ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.

Una collaborazione importante nell’ottica della visione strategica di welfare culturale che la Fondazione Brescia Musei persegue negli ultimi anni e che si traduce in azioni concrete, adeguando le proposte culturali nei modi e nelle azioni alle diverse fasi della vita, a partire proprio dall’adozione, insieme al Comune di Brescia del passaporto culturale, che garantisce a tutti i nuovi nati in città, e a due suoi care givers, l’opportunità di poter accedere gratuitamente ai luoghi della cultura della città fino al compimento del primo anno di vita, a sostegno del l’idea che la cultura è una risorsa fondamentale per una buona crescita.

Il primo appuntamento in programma riguarda il cinema Nuovo Eden, martedì 22 marzo alle 9.45, quando, al termine della visione del film “Picciridda”, al consueto appuntamento con gli esperti del consultorio Crescere insieme, gestito dalla cooperativa Elefanti volanti, si aggiungerà anche un momento curato da Nati per Leggere e Nati per la Musica, per offrire nuovi e stimolanti strumenti ai genitori.

L’incontro di martedì 22 marzo vedrà come ospite speciale la Dott.ssa Manuela Barni, psicologa psicoterapeuta che tratterà il tema de “Le tappe evolutive”.

Sarà presente anche Anna Paladin, bibliotecaria, con l’approfondimento su “Libri e tappe evolutive dalla nascita al primo anno (0-3 mesi, 3-6 mesi, 6 mesi, 9 mesi)”.

Il primo appuntamento del cartellone di “Io e te al Museo” sarà invece il 7 aprile, alle 10.20, al Parco Archeologico.

Il programma prevede che tutti gli incontri in programma nel corso dei prossimi mesi, alle specialiste di varia estrazione che tratteranno argomenti utili a tutti i neogenitori, vengano affiancate sempre delle bibliotecarie e dei bibliotecari del Sistema Bibliotecario Urbano che porteranno libri adatti ai piccolissimi e consiglieranno ai genitori come approcciarsi alla lettura.

Una sperimentazione che ci si immagina possa dar vita ad un percorso di crescita condiviso, dove l’ambiente cinematografico e quello museale si intersecano con quello della lettura creando una sinergia proficua a favore dei neo genitori per lo sviluppo dei più piccoli, creando uno spazio nuovo di collaborazione e riflessione sui temi della genitorialità e del benessere fin dai primi mesi di vita.