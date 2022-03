Brescia “Cose mai viste”: al Carmine torna il mercatino dell’artigianato

(red.) Ritorna al quartiere Carmine di Brescia “Cose mai viste”, il market dell’ hand made che nato al Castello di Padernello atterra per la seconda volta nel quartiere bresciano dell’artigianato di tradizione e di quello nuovo, luogo di rinascita e di recupero di spazi e luoghi, fucina di idee e novità.

Per la seconda edizione, in programma sabato 12 e domenica 13 marzo sarà ancora lo spazio C.AR.M.E. a fare da cornice alle proposte che gli espositori di hand made presenteranno a quel pubblico che cerca il prodotto fatto a mano e sostenibile.

Trenta produttori di abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e design, accompagnati dai sapori dei food truck occuperanno gli spazi dell’iconico C.AR.M.E. in via Battaglie 61 raccontando con i loro prodotti la cultura dell’artigianato che nella sua unicità invita al rispetto per l’ambiente, alla circolarità dell’economia e alla condivisione dell’idea che nasce dal lavoro manuale. Dall’abito fatto a mano, unico e irripetibile, al portafogli di riciclo, al gioiello lavorato come pezzo unico non replicabile, alla ceramica lavorata a mano, alle sculture ispirate dalla natura fino ai costumi da bagno per pensare all’estate 2022 .

A “Cose mai viste”, domenica pomeriggio, ritornerà per gli appassionati dei fiori anche Fiorelì, con un workshop per realizzare un Sushi fiorito (laboratorio a iscrizione, con posti limitati: iscrizioni tramite il form presente nelle pagine social di Cose Mai Viste).

Tra gli amici di “Cose mai viste” non mancherà Fondazione Castello di Padernello: il maniero quattrocentesco della bassa bresciana ospiterà l’edizione primaverile di maggio, mettendo già a disposizione del pubblico i biglietti a prezzo ridotto per visitarlo, immersi nella magica atmosfera dell’intero borgo, dal castello fino al Ponte Mauri, tra storia, artigianato, gusto e land art.

La sostenibilità del progetto si estenderà anche ad un gesto concreto di aiuto verso gli amici dell’Ucraina: C.AR.M.E. Cose Mai Viste, attraverso la collaborazione con l’associazione La Compagnia delle Mamme, destinerà i fondi raccolti nell’intero fine settimana dalla vendita di dolci artigianali alla sezione di Brescia della Croce Rossa Italiana, per il soccorso a tutte le vittime del conflitto.

L’entrata sarà libera e in questi orari: sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 20. L’entrata sarà contingentata secondo le regole Covid 19 vigenti.

Chi lo desidera potrà prenotare la sua entrata nell’orario preferito utilizzando il link di Evenbritehttps://cosemaiviste.eventbrite.com