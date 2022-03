Il 13 marzo in città la Domenica Ecologica e la Brescia Art Marathon

(red.) In occasione della ventesima edizione della Brescia Art Marathon che si svolgerà nella città di Brescia il prossimo 13 marzo, torna, in analogia alle passate edizioni di tale importante e partecipata manifestazione sportiva, la Domenica Ecologica.

Per l’occasione il Centro storico, entro il perimetro delle Mura Venete, sarà chiuso al traffico veicolare privato dalle ore 9 alle ore 15.

La circolazione sarà invece libera sul ring (le vie Spalti san Marco, Vittorio Emanuele II, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo da Vinci, Pusterla, Turati e piazzale Arnaldo) oltre che nel resto del territorio cittadino.

In occasione della Domenica ecologica, verrà attivato il biglietto unico, valido per l’intera giornata, sulla rete del trasporto pubblico di area urbana (bus e metropolitana).