Come si organizza una mostra di successo? Lo spiega Davide Dotti

(red.) Come nasce e come si organizza una mostra di successo? Quali sono le difficoltà d superare? Come si vincono le resistenze dei prestatori delle opere? A queste e a molte altre domande risponde Davide Dotti, curatore della mostra “Donne nell’arte. Da Tiziano a Boldini” allestita negli spazi espositivi di Palazzo Martinengo. L’occasione è un incontro pubblico che si tiene giovedì 10 marzo, alle ore 17, nell’Auditorium Cisl di via Altipiano d’Asiago, 3 a Brescia.

Davide Dotti, storico e critico d’arte, specialista in pittura barocca italiana, ha accettato di raccontare il suo lavoro e la sua esperienza su invito della Cisl bresciana e del Coordinamento Donne dell’organizzazione sindacale nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per i diritti delle donne. L’incontro è aperto a tutti. Per partecipare obbligo di green pass e mascherina.