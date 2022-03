A Desenzano l’ “Abc” per “Amministrare il Bene Comune”

(red.) Il corso “ABC, Amministrare il Bene Comune”, è un percorso rivolto a coloro che vogliono accrescere la propria cultura amministrativa per svolgere un buon servizio alla comunità. Un’edizione di questo corso di formazione sull’amministrazione dell’Ente Locale, si terrà a Desenzano del Garda (Brescia) dal 21 marzo.

Il corso, organizzato dalle Acli provinciali, dalla zona Acli Bassa Est-Garda e dal Circolo Acli di Desenzano, avrà sede presso l’oratorio di Rivoltella, in via Benedetto Croca 29, ed ha il patrocinio della Provincia di Brescia e di ACB (Associazione Comuni Bresciani).

Questo il programma: lunedì 21 marzo alle 20.30 “L’impegno politico come servizio alla comunità. Conoscere lo strumento dell’ente locale”, con Angelo Mazzolini (Sindaco del Comune di Collebeato) e Angelo Bozza (Dirigente Comune di Cazzago S.M. e presidente di “The Smart City Association Italy”).

Lunedì 28 marzo alle 20.30 “Il territorio. La tutela dell’ambiente e l’urbanistica” con Giampaolo Turini ((Consigliere Provinciale delle Acli, architetto, già Sindaco del Comune di Calvisano) e Marco Frusca (Assessore all’Urbanistica del Comune di Borgosatollo).

Lunedì 4 aprile alle 20.30 “Le persone. Le nuove frontiere del welfare”, con Elisa Chiaf (vicesindaca del Comune di Borgosatollo e Direttore Esecutivo della Cooperativa di Bessimo) e Federica Avigo (Presidente della Cooperativa

“La Nuvola nel Sacco” e Consigliere Comunale a Prevalle).

Lunedì 11 aprile, alla stessa ora, “I cittadini e la comunità. Prendersi cura delle relazioni e promuovere la partecipazione”, con Gabriele Zanni (sindaco del Comune di Palazzolo sull’Oglio e Presidente ACB, Associazione dei Comuni Bresciani) e Rita Finco (Psico-pedagogista etnoclinica e antropologa).

I docenti sono Amministratori e funzionari pubblici esperti in gestione degli Enti locali. Quota di iscrizione per l’intero corso: 10 euro.

Iscrizioni entro martedì 15 marzo. Per maggiori informazioni: segreteria@aclibresciane.it telefono 0302294030.