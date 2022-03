8 Marzo, Ritratto di Donna: La Polizia di Stato contro la violenza di genere

(red.) Martedì 8 Marzo alle 10, nell’ambito della Giornata Internazionale della donna, nel contesto della Campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere “Questo non è amore”, la Questura di Brescia in collaborazione con il Comune di Brescia, organizza l’evento “Ritratto di Donna”.

L’obiettivo dell’iniziativa, è quello di rendere omaggio alle donne, attraverso la testimonianza di quattro protagoniste, per declinare al femminile i temi della lotta alla violenza, del coraggio, della dedizione e dell’arte.

L’evento si tiene nel Salone Vanvitelliano di Palazzo della Loggia, sede del Comune, e avrà come cornice quadri dell’artista bresciana Daniela Volpi, che raffigurano volti femminili.

L’artista ha realizzato per l’occasione 8 volti femminili tra cui uno ritraente quello dell’Agente della Polizia di Stato, Emanuela Loi, vittima trent’anni fa nell’attentato di via D’Amelio.

La scrittrice e docente Annalisa Strada, autrice del volume “Io, Emanuela” racconterà la storia dell’Agente della Polizia di Stato e del suo coraggio.

L’ Ispettore della Divisione Anticrimine della Questura di Brescia, Francesca Pollonara, impegnata da molti anni nella prevenzione e repressione della violenza di genere e degli abusi sui minori, parlerà del coraggio delle donne che hanno superato la loro condizione di succumbanza e vulnerabilità rivolgendosi alla Polizia di Stato.

Infine, Valentina Di Blasio, ostetrica degli Spedali Civili di Brescia, resa popolare, nel pieno dramma della primavera 2020, quando quella struttura sanitaria registrava più accessi per casi Covid al mondo, per aver, in un momento di raccoglimento, suonato al pianoforte nell’atrio del Civile e intonato l’Hallelujah di Leonard Cohen.