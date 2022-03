Corte Franca, “Parole tra i filari” alla cascina Clarabella

(red.) da Cascina Clarabella a Corte Franca (Brescia) ha preso il via, giovedì 3 marzo, “Parole tra i filari”, il festival culturale giunto alla seconda edizione che propone presentazioni di libri ed esperienze di musica e cucina nella cornice del vigneto.

Dopo i saluti del presidente del Consorzio Carlo Fenaroli e del sindaco di Corte Franca Anna Becchetti, ad aprire è stato lo scrittore siciliano Salvo Ognibene con il suo “Storie di vite” (Dario Flaccovio Editore). Intervistato da Gian Antonio Girelli e dalla giornalista enogastronomica Angela Amoroso, lo scrittore e saggista ha parlato di vino, spaziando tra storia, letterature e testimonianze di vignaioli etici, a partire dall’esperienza di Cantina Clarabella, a cui ha dedicato un capitolo del libro.

Il festival “Parole tra i filari” è promosso e organizzato dal Consorzio Cascina Clarabella e dalla cooperativa sociale agricola Clarabella con il patrocinio dei Comuni di Corte Franca, Iseo e Sarnico. Ideato e diretto da Roberta Martinelli, quest’anno si avvale della partecipazione e collaborazione delle librerie La libreria del lago di Sarnico, Libreria Mondadori di Lovere, Libreria Puntoacapo di Pisogne e Libreria Muratori di Capriolo.

Il festival si terrà fino al 20 ottobre. In calendario ci sono 16 incontri, con 18 ospiti e 15 case editrici. La rassegna richiamerà autori della provincia di Bergamo e Brescia e autori noti a livello nazionale, come Chiara Moscardelli, Silvia Truzzi, Simone Tempia, Giuseppe Festa e il filosofo Matteo Saudino che il 15 settembre sarà protagonista di una serata in collaborazione con il festival “Rinascimento culturale”.

Gli incontri si terranno il primo e il terzo giovedì del mese con inizio alle ore 19, con due eccezioni: la presentazione del 7 aprile sarà proposta il giorno dopo, 8 aprile; l’incontro del 2 giugno sarà il 23 giugno e sabato 14 maggio alle 18 ci sarà anche un incontro dedicato ai ragazzi.

Le serate vedranno intrecciarsi letteratura, filosofia, musica, storia, mistero, cucina.

La formula è la stessa della scorsa edizione: si ascolta il racconto dell’autore in compagnia dell’aperitivo dell’agriristoro Centottanta Cantina&Cucina e di un calice di Franciacorta Clarabella. Su prenotazione al costo di 15 euro a: clarabella@cascinaclarabella.it o al numero 030.9821041.

Il prossimo appuntamento di ‘Parole tra i filari’ sarà giovedì 17 marzo, alle 19, con la giornalista di food Lara Abrati e il fotografo Matteo Zanardi e il loro “13 ravioli per 13 chef”: un po’ seminario, un po’ racconto e un po’ degustazione. Per l’occasione la cucina proporrà infatti un menu dedicato con tre assaggi di pasta ripiena: Bottoni di Storione, fegatini di pollo, polvere di campari e foglia di ostrica; Tortelli all’olio di oliva Clarabella con fonduta di Formai de Mut e Casoncello di carne dello chef (aperitivo 15 euro, cena degustazione 20 euro, aperitivo+cena degustazione 30 euro; Su prenotazione a clarabella@cascinaclarabella.it o al numero 0309821041).